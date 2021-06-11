Реализация туристического кэшбэка вызвала вопросы бизнеса

11 июня. FINMARKET.RU - Эксперты "Опоры России" выявили на онлайн-агрегаторах случаи предоставления информации об участии в третьем этапе программы туристического кэшбэка средств размещения, сведений о которых нет в федеральном перечне туристических объектов и на портале мирпутешествий.рф. Об этом говорится в письме главе Ростуризма Зарине Догузовой, пишет "Коммерсант" . Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников поясняет, что по условиям акции в ней участвуют только классифицированные средства размещения, а сведения о них должны быть доступны в федеральном реестре.

С 18 марта по 15 июня в России реализуется третий этап акции туристического кэшбэка, в рамках которого туристы при оплате картой "Мир" могут вернуть 20% от стоимости отдыха в России, но не более 20 тыс. руб.

"Опора России" приводит три примера, когда агрегаторы публиковали информацию о гостевых домах или апартаментах как участвующих в программе кэшбэка, притом что эти средства размещения не были классифицированы.

Возможность получения кэшбэка за бронирование номера в отеле, который не мог участвовать в программе Ростуризма, исключить нельзя. Собеседник газеты на туристическом рынке поясняет, что деньги перечисляются клиенту, после того как платежная система "Мир" зафиксирует трансакцию, при которой видна только ее сумма. А контрагентом в данном случае выступает юридическое лицо агрегатора, официального партнера программы. Впоследствии, по словам источника "Коммерсанта", туроператоры и системы бронирований предоставляют Ростуризму и "Миру" подробный отчет по всем проданным турам с кэшбэком. "Там в ручном режиме могут быть обнаружены нарушения, на которые нам указывают",- говорит он.

Через "Опору России" отельеры пытаются убедить Ростуризм усилить контроль за участвующими в программе онлайн-агрегаторами.