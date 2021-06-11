Названы регионы-лидеры по неравенству доходов населения

11 июня. FINMARKET.RU -россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия"

20% граждан с наиболее высокими доходами получали в месяц в среднем около 82,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики. Пятая часть наименее обеспеченных россиян жила на 9,88 тыс. в месяц.

Таким образом, первая группа получала примерно в 8,4 раза больше денег, чем вторая. Причем на 20% самых бедных россиян приходилось около 5,5% совокупных доходов населения, а на 20% самых богатых - 46,2%. По сравнению с доковидным периодомсгладилось: в 2019 году доходы наиболее и наименее обеспеченных групп населения отличались в 8,8 раза.

Разница в доходах заметно варьируется от региона к региону, указали аналитики. Самое сильное неравенство в 2020 году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе - там самая обеспеченная группа населения получает в 10,2 раза больше (215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей). На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Москва заняла третью позицию - в столице разрыв между богатыми и бедными составила 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей).

В антирейтинг также попали Чукотский автономный округ, где доходы обеспеченных людей превысили заработки малоимущих в 8,5 раза, Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

При этом большинство перечисленных регионов входит в число лидеров по уровню средних доходов населения, говорится в исследовании. Невысоким уровнем жизни характеризуется лишь Адыгея, а Краснодарский край и Свердловская область относятся к "середнякам".

Субъекты, где средний уровень доходов низкий, напротив, характеризуются небольшим имущественным неравенством. Так, наименьшее расслоение в 2020 году было зафиксировано в Карачаево-Черкесии, где заработки обеспеченных и малоимущих отличаются в 5,3 раза (37,1 тыс. против 7 тыс. рублей), Костромской области (5,4 раза - 50,7 тыс. против 9,5 тыс. рублей) и Еврейской автономной области (5,4 раза - 56,2 тыс. против 10,4 тыс. рублей). Среди регионов с подобным разрывом в доходах граждан также оказались Хакасия, Ингушетия, Кировская область, Крым, Новгородская и Владимирская области.

В Минтруде "Известиям" заявили, что в последние 10 лет неравенство доходов в России сокращается. Этому способствуют такие меры, как опережающий темп роста МРОТа, содействие занятости, ежегодная индексация социальных пособий и пенсий, меры поддержки семей с детьми и социальный контракт.