Мировое финансовое благосостояние достигло исторического максимума

10 июня. FINMARKET.RU - Мировое финансовоедостигло исторического максимума — $250 трлн в 2020 г. при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19, говорится в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Согласно отчету, несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики.

В отчете говорится, что мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 г.

Финансовые активы России в период с 2015 по 2020 год росли на 11,3% в год и достигли $1,6 трлн. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 гг. опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно. Прогноз роста на период 2020-2025 гг. для России составляет 6% в год, что выше среднемирового (5%) и ниже восточноевропейского (7%). Ожидается, что финансовые активы России достигнут $2,1 трлн к 2025 г.

Многие клиенты в области управления частным капиталом в 2020 г. заинтересовались альтернативными инвестициями, пытаясь получить более высокую прибыль, и ушли из низкодоходных долговых ценных бумаг. В рамках этой тенденции реальные активы, прежде всего владение недвижимостью, достигли рекордного показателя в $235 трлн. Тем не менее, в Азии, где благосостояние больше всего концентрируется в реальных активах ($84 трлн, 64% от общего по региону), в предстоящие годы рост финансовых активов будет опережать рост реальных (7,9% против 6,7%). В частности, инвестиционные фонды станут наиболее быстро растущим классом финансовых активов в регионе: их совокупные темпы годового роста (CAGR) прогнозируются на уровне 11,6% до 2025 г. включительно.

В России с 2015 по 2020 год реальные активы росли на 9,1% в год и достигли $2,8 трлн. Ожидается, что далее реальные активы будут расти на 5,9% в год и составят $3,7 трлн к 2025 г.

Доля инвестируемых активов в России в период 2015-2020 гг. остается самой высокой на уровне 80% по сравнению с регионом Вост. Европы (70-71%) и миром (58-61%). Прогноз для России до 2025 года сохраняет значение 80%, для Восточной Европы и мира – 70 и 62%.

С точки зрения классов активов, россияне по-прежнему предпочитают денежные средства и депозиты (61%), тогда как доля акционерного капитала снизилась с 27% в 2019 до 25% в 2020 году. В среднем по миру эти два актива в 2020 г. составили 28 и 38% соответственно, причем доля акционерного капитала остается самой крупной с прогнозом увеличения до 40% в 2025 г..

Согласно прогнозам, наибольший рост в России - 8% в год – покажут страхование жизни и пенсионные планы, а в будущем они займут третье место по объемам среди активов, отмечается в обзоре BCG.

В своем отчете BCG определяет два рынка, привлекательные для управляющих частными капиталами. Один из них представлен физическими лицами с простыми инвестиционными потребностями и финансовым капиталом от $100 тыс. до $3 млн. Этот "сегмент простых потребностей" охватывает 331 миллион людей по всему миру, инвестируемые активы в нем достигают $59 трлн, а его потенциальный вклад в общий фонд доходов глобального благосостояния — $118 млрд.

Пенсионеры, одна из наиболее активно растущих демографических групп в мире, составляют еще один привлекательный сегмент рынка. Многие из них недополучают качественное обслуживание и испытывают негативное влияние в силу недостатка консультационных услуг, характерное для пенсионного периода жизни. На данный момент физические лица старше 65 лет располагают финансовыми активами, доступными управляющим частными капиталами, в размере $29,3 трлн. Этот показатель будет расти в среднем на 7% в год в течение следующих пяти лет, что позволит управляющим частными капиталами по всему миру таргетировать финансовые активы почти на $41,1 трлн к 2025 г. К 2050 г. 1,5 млрд людей в мире попадут в категорию "65+", и это огромный источник благосостояния.

Помимо сегментов простых потребностей и пенсионеров, категория "сверхбогатых" — физических лиц, индивидуальные состояния которых превышают $100 млн — также расширилась в 2020 г.: к группе в 60 000 присоединились еще 6 000 людей, среднегодовой прирост составил 9% с 2015 г. Совокупные инвестируемые активы данной категории составляют $22 трлн, или 15% мирового благосостояния.

Согласно отчету, Китай близок к тому, чтобы обогнать США по количеству сверхбогатых людей в стране к концу десятилетия. Если годовые темпы роста инвестируемого благосостояния сохранятся там на текущем уровне 13%, активы сверхбогатых людей в Китае составят $10,4 трлн к 2029 г., что больше, чем на любом другом рынке в мире. США будут вплотную следовать за Китаем: прогнозируемое благосостояние данной категории составит $9,9 трлн к 2029 г.

Портрет сверхбогатого человека также меняется: растет сегмент молодого поколения, сообщается в обзоре BCG. У этих людей, которым от 20 до 50 лет, более длинные горизонты инвестирования, они больше готовы идти на риск и часто стремятся использовать свои капиталы для общественно-полезных дел, помимо получения стабильного дохода. Однако, отмечают аналитики BCG, многие управляющие частными капиталами пока не готовы оказывать услуги этим новым сверхбогатым.