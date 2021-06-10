Турбизнес рассчитывают на рост турпотока на Дальний Восток

10 июня. FINMARKET.RU - Небольшое число доступных зарубежных направлений и продвижение властями внутреннего туризма заставляет россиян активнее исследовать регионы страны. На этом фоне роста турпотока на Дальний Восток и в Арктику ждет 71% представителей профильного бизнес-сообщества, говорится в исследовании KPMG, пишет "Коммерсант" . При этом 39% компаний полагают, что рост числа гостей окажется умеренным — не более 25%. Еще 23% прогнозируют увеличение на 25–50%, а 9% — более чем в полтора раза. Не ждут изменения турпотока, по оценкам KPMG, 16% туркомпаний, а 13% прогнозируют спад.

Основной фактор увеличения числа поездок — закрытые границы: об этом заявил 61% респондентов. Еще 44% говорят о росте интереса за счет позитивных отзывов инфлюенсеров, 36% связывают позитивный эффект с программой субсидирования поездок по стране.

В исследовании KPMG отмечается, что в 2019 году общий турпоток в Приморье, Хабаровский край, Амурскую, Магаданскую области, на Сахалин, Камчатку, Чукотку, в Бурятию, Якутию, Забайкалье и Еврейский автономный округ достиг 7,4 млн человек. Арктикой аналитики считают Мурманскую, Архангельскую области, Красноярский край, Карелию, Коми, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО: здесь в 2019 году побывало 1,2 млн путешественников.

Однако эксперты сомневаются, что Дальний Восток и Арктика станут действительно массовыми направлениями. туристов по-прежнему отпугивает дальность перелета, нехватка номеров в отелях и инфраструктуры.