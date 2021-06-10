Цены на продукты в РФ замораживать больше не будут

10 июня. FINMARKET.RU - В России больше соглашений по ценам нане будет, заявил в интервью "Российской газете" статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

На вопрос, будут ли продлены соглашения по сахару и подсолнечному маслу, Евтухов заметил, что соглашение по сахару уже истекло. "Но торговые сети и производители, которые участвовали в нем, договорились, что будут следовать этим условиям и дальше. Не вижу предпосылок для ростана этот продукт", - сказа замминистра.

По его словам, по маслу соглашение еще действует и выполняется, "причем не только крупными производителями и федеральными торговыми сетями".

Однако, как считает Евтухов, тиражировать практику заключения соглашений на другие товары не стоит: "Считаю, в будущем необходимо без заключения новых соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением рыночных же механизмов для балансировки продовольственных рынков. При этом, в том числе, можно использовать приемы таможенно-тарифной политики; предоставление мер государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а по ряду товаров можно применить и товарные интервенции для насыщения рынка и сбивания цены в случае ее существенных колебаний".

Краеугольной причиной роста цен на яйца в этом году Евтухов назвал систему тендерных закупок торговых сетей, наложившуюся на сокращение предложения производителей. "Было бы больше яйца на рынке - все было бы проще", - заметил он.

"Мы будем просить ритейл оказать содействие производителям, чтобы не допустить сокращения поголовья птиц, и в будущем дефицита яиц, и снова роста цен на них. Нужно, чтобы компании находили какой-то компромисс по цене. Чтобы можно было заработать и производителям, и ритейлу", - добавил замминистра.

Отвечая на вопрос, будет лиискать компромисс по другим продуктам, Евтухов сказал:" Если будут подобные обращения, мы будем совместно с производителями и торговыми сетями обсуждать. Пока таких сигналов по другим продуктам нет".