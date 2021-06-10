Кредитки: процентные ставки снижаются на фоне конкуренции

10 июня. FINMARKET.RU - В мае т.г., по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт составила 24,5%, что на 0,1 процентного пункта (п. п.) ниже, чем по итогам апреля, и на 0,6 п. п.- января. Последний разпо кредитным картам находилась на таком уровне в декабре 2020 г., за последние 5 лет таких низких значений показатель не демонстрировал. При этом в других сегментах ПСК росла: в сегменте ипотечных кредитов в мае она составляла 8,8% (+0,2 п. п. к началу года), в автокредитах - 14,5% (+0,5 п. п.).

Всего в мае 2021 года было выдано 976 тыс. кредитных карт (почти в 2 раза больше, чем годом ранее, и на 14,5% больше, чем в январе т.г.), объем выдачи составил 69,2 млрд руб. (+120% к маю прошлого года, +20% к январю текущего). Как следует из данных ОКБ, объем задолженности по ним на 1 июня 2021 г. составил 1,79 трлн руб., что на 6,5% больше, чем в начале года, пишет "Коммерсант"

Снижение средней ПСК в сегменте кредитных карт произошло из-за ужесточения конкуренции банков за долю в этом сегменте, считают в ОКБ. А одним из способов конкуренции является как раз снижение ставок.

С начала года наблюдается устойчивый рост потребительской активности, в том числе совершение крупных покупок. На этом фоне банки могли пойти на повышение привлекательности кредитных карт как основного инструмента покупки товаров в кредит, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В прошлом году из-за пандемии и заметного сжатия потребительской активности выдачи в сегменте просели, поэтому сейчас банки стараются наращивать объемы кредитования.

Как считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, уровень ПСК в сегменте кредитных карт продолжит снижаться в течение еще нескольких лет.