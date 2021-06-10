Обеспечение населения дешевым сахаром оказалось под вопросом

10 июня. FINMARKET.RU -дешевого сахара воказались под угрозой, т.к. у некоторых производителей возникли проблемы с получением субсидий. Этот вопрос обсуждался в Минпромторге 8 июня, рассказали "Ведомостям" три участника совещания. Они напоминают, что с конца декабря часть сахара в торговые сети продается с отпускной ценой не выше 36 руб./кг. Такая стоимость была зафиксирована соглашениями о стабилизации цен между производителями, ритейлерами и правительством: оно действовало до конца мая. После этого Минсельхоз договорился с производителями о сохранении аналогичных условий по сахару с 1 июня и до конца сентября 2021 г. Для стимулирования поставок правительство выделило заводам субсидии из расчета 5 руб. на килограмм продукции, всего - на 600 тыс. т.

Правила для распределения этих денег должны разработать региональные власти. Некоторые из них пока этого так и не сделали, рассказывают два собеседника "Ведомостей" в компаниях-производителях. А многие из тех, кто выпустил такие документы, сделали их "практически невыполнимыми", говорят они. И многие заводы хоть и продолжают работать по прямым договорам с торговыми сетями, но отказываются от сотрудничества с посредниками, которых выбрали региональные власти, говорит один из собеседников "Ведомостей". Это, по его словам, ставит под вопрос поставленную правительством задачу по обеспечению населения дешевым сахаром.

В отдельных субъектах РФ разработанные правила и правда требуют корректировки, соглашается представитель Минсельхоза, которое уже направило им свои рекомендации.

Однако чиновники в регионах свои требования избыточными не считают, т.к. порядок предоставления субсидий определен в соответствии с постановлениями правительства РФ, которые устанавливают требования к таким документам, а также определяют условия и категории получателей господдержки.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров не исключает, что производители сахара, не зная, получат ли господдержку, будут вынуждены ограничивать поставки товаров, чтобы сократить убытки. А при недостаточном предложении спрос нарискует стать ажиотажным. Бурмистров допускает возникновение дефицита сахара и в рознице.