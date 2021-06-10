- запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа. Это должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли;
- способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов;
- распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, работающим по франшизам крупных сетей. Сейчас их доступ к этим стимулам ограничен;
- упростить доставку хлеба и хлебобулочных изделий до населения, в частности обеспечить развитие мобильной торговли и собственной розницы производителей. На данный момент они вынуждены значительную часть прибыли отдавать торговым сетям.
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10 июня 2021 года 08:30
Крупным торговым сетям могут запретить работать ночью и в выходные
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Артем Геодакян/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - В ряде регионов РФ работа торговых сетей в ночное время и по выходным может быть ограничена - эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. С таким предложением глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину, пишут "Известия". Одна из проблем отрасли в регионах - сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла. В комитете СФ сформировали инициативы, которые должны помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между МСП и крупным бизнесом. В перечень вошли следующие предложения:
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gocha 10.06.2021
Не важен размер торговой сети. Вопрос в том, располагается ли магазин в жилом здании.
Игорь 10.06.2021
Что за люди сидят везде на экономических и финансовых должностях предлагающие подобный бред один за другим. Кто же их туда ставит? И что с этим делать?
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