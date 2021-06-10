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10 июня 2021 года 08:30

Крупным торговым сетям могут запретить работать ночью и в выходные

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - В ряде регионов РФ работа торговых сетей в ночное время и по выходным может быть ограничена - эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. С таким предложением глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину, пишут "Известия".

Одна из проблем отрасли в регионах - сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла.

В комитете СФ сформировали инициативы, которые должны помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между МСП и крупным бизнесом. В перечень вошли следующие предложения:

  • запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа. Это должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли;

  • способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов;

  • распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, работающим по франшизам крупных сетей. Сейчас их доступ к этим стимулам ограничен;

  • упростить доставку хлеба и хлебобулочных изделий до населения, в частности обеспечить развитие мобильной торговли и собственной розницы производителей. На данный момент они вынуждены значительную часть прибыли отдавать торговым сетям.

По итогам работы сенаторов в регионах выявлено, что местным предпринимателям зачастую затруднительно наладить постоянные поставки в торговые сети, поясняется в документе суть предложений. У ритейла в силу объективных причин нет обязательства размещать продукцию местных производителей в определенном объеме, что влияет на экономику региона, в том числе и на уровень цен на продукты питания.

Предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформировано в ответ на запрос регионов. Это даст возможность развития торговли для малого и среднего бизнеса в это время, сообщается в письме.

Между тем ответившие на запрос "Известий" регионы такую инициативу не поддержали.

Глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов сказал "Известиям", что скептически относится к предложению сенатора. Речь идет о запретительной мере, к которой следует прибегать в последнюю очередь, отметил он. Тем более что значительная доля рынка федеральных сетей - не самая серьезная проблема для малого и среднего предпринимательства.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  регионы,  торговля,  сети,  график

 
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gocha    10.06.2021
Не важен размер торговой сети. Вопрос в том, располагается ли магазин в жилом здании.
Игорь    10.06.2021
Что за люди сидят везде на экономических и финансовых должностях предлагающие подобный бред один за другим. Кто же их туда ставит? И что с этим делать?

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