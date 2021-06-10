Крупным торговым сетям могут запретить работать ночью и в выходные

10 июня. FINMARKET.RU - В ряде регионовработа торговых сетей в ночное время и по выходным может быть ограничена - эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. С таким предложением глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину, пишут "Известия"

Одна из проблем отрасли в регионах - сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла.

В комитете СФ сформировали инициативы, которые должны помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между МСП и крупным бизнесом. В перечень вошли следующие предложения:

запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа. Это должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли;

способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов;

распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, работающим по франшизам крупных сетей. Сейчас их доступ к этим стимулам ограничен;

упростить доставку хлеба и хлебобулочных изделий до населения, в частности обеспечить развитие мобильной торговли и собственной розницы производителей. На данный момент они вынуждены значительную часть прибыли отдавать торговым сетям.

По итогам работы сенаторов в регионах выявлено, что местным предпринимателям зачастую затруднительно наладить постоянные поставки в торговые, поясняется в документе суть предложений. У ритейла в силу объективных причин нет обязательства размещать продукцию местных производителей в определенном объеме, что влияет на экономику региона, в том числе и на уровень цен на продукты питания.

Предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформировано в ответ на запрос регионов. Это даст возможность развития торговли для малого и среднего бизнеса в это время, сообщается в письме.

Между тем ответившие на запрос "Известий"такую инициативу не поддержали.

Глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов сказал "Известиям", что скептически относится к предложению сенатора. Речь идет о запретительной мере, к которой следует прибегать в последнюю очередь, отметил он. Тем более что значительная доля рынка федеральных сетей - не самая серьезная проблема для малого и среднего предпринимательства.