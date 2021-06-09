Продажи телевизоров в РФ начали падать

9 июня. FINMARKET.RU -телевизоров в России в первом квартале упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,7 млн устройств, рассказали "Коммерсанту" в "Марвел-Дистрибуции". В денежном выражении, по оценке компании, рынок снизился на 3%, до около 44,4 млрд руб. По оценке сети "М.Видео-Эльдорадо", в штучном выражении продажи телевизоров в первом квартале действительно оказались ниже уровня аналогичного периода прошлого года: тогда их продажи стимулировали высокий курс и новости о локдауне. Но относительно первого квартала 2019 года продажи увеличились на 11%, добавили в компании.

По данным аналитического центра GS Group, импорт телевизоров в Россию сократился на 34%. "Цена при этом взлетела на 21% в долларах или на 35% в рублях",- рассказал руководитель центра Александр Сурков. По его словам, доля импортных ТВ на рынке и так невысока, около 10%, но теперь может сократиться еще больше.

В Китае из-за санкций США и пандемии выросли цены на комплектующие к телевизорам, а также подорожала логистика, поэтому увеличилась стоимость самих устройств, говорит генеральный менеджер сети "Позитроника" Алексей Грибовский. В частности, на модели с диагональю до 32 дюймов, по его словам, цены увеличились на 30-50% и продолжают расти.

В прошлом году на фоне пандемии многие россияне делали ремонт и покупали новое жилье, оснащая его телевизорами и техникой, но сейчас спрос почти удовлетворен, считают эксперты. Ритейлеры рассчитывают, что оживить рынок может чемпионат Европы по футболу.