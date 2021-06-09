Минприроды предлагает создать Фонд расширенной ответственности производителей

9 июня. FINMARKET.RU -предлагает создать специализированныйрасширенной ответственности производителей (РОП), который будет аккумулировать экологический сбор, говорится в разработанных министерством поправках к закону "Об отходах производства и потребления". Проект опубликован на портале правовой информации. Фонд будет представлять собой кубышку, в которую производители и импортеры товаров станут уплачивать экологический сбор. Оператором фонда Минприроды предлагает назначить ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), пишут "Ведомости"

Также Минприроды предлагает увеличить нормативы утилизации. Для упаковки нормативы утилизации составят 100% уже с 2022 г., а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение уровня утилизации не менее чем на 10%, говорится в документе. Сейчас нормативы утилизации упаковки и товаров - от 10 до 45%, следует из распоряжения правительства. Максимальные ставки (45%) действуют для изделий и упаковки из картона и бумаги, далее идут изделия из резины и емкости из черных металлов (30%). Для большинства наименований (текстиль, электронные, бытовые приборы) норматив утилизации составляет 10-15%.

Изменения в закон нужны для того, чтобы заработала концепция совершенствования института РОП и импортеров товаров и упаковки, отмечают в Минприроды. Согласно утвержденной в конце 2020 г. концепции РОП, у производителей будет три опции по утилизации мусора: уплата экологического сбора государству за переработку упаковки, заключение договора с подрядчиком на утилизацию мусора или самостоятельная утилизация мусора.

Экологический сбор представляет собой платеж на утилизацию товаров или упаковки в рамках РОП. С 2015 г. российские производители и импортеры обязаны утилизировать товары и упаковку, которые они ввозят или производят, после утраты теми потребительских свойств. Главной проблемой существующего института РОП являлось отсутствие установленных целевых показателей утилизации.

В РЭО надеются, что Фонд РОП будет сформирован и начнет работать в 2022 г. За счет средств фонда будут финансироваться расходы на сбор, транспортировку, утилизацию там, где эти расходы не были оплачены производителями товаров, говорит представитель РЭО, также нужны инвестиции в создание объектов обращения с отходами.

Если законопроект будет утвержден в текущей редакции, можно ожидать 10-процентного роста объема фонда ежегодно, считает зампредседателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.