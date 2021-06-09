Минсельхоз готовит обращение в правительство о росте цен на минудобрения

9 июня. FINMARKET.RU - Минсельхоз подготовит обращение в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о росте цен на минеральные удобрения, сообщили "Российской газете" в ведомстве. Некоторые виды удобрений подорожали за год вдвое. Это может привести к снижению урожая зерновых и в итоге росту цен на муку и хлеб, считают аграрии.

С жалобой на рост цен в Минсельхоз обратились власти Ставропольского и Краснодарского краев, рассказали "РГ" в ведомстве. В частности, речь идет о фосфорных удобрениях. По результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 8 июня аммофос (один из видов фосфорного удобрения) продавался за 57 тыс. рублей за тонну, то есть фактически вдвое дороже, чем год назад.на карбамид выросли за год на 38%, сульфоаммофос - на 96%. По данным "Ведомостей", власти южных регионов обратились с этой проблемой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Аграрии оказались в вилке: с одной стороны, дорожающие ресурсы (удобрения, топливо, семена), с другой - ограничения цен на сельхозпродукцию в виде экспортных квот и пошлин, говорит глава экспертного совета аграрного комитета Госдумы Иван Рубанов.

На зерновые со 2 июня установлена плавающая пошлина. Прибыль аграриев падает, а производителей минудобрений сохраняется. Есть риски, что аграрии станут снижать площади под культурами, а это приведет к росту цен на продовольствие на внутреннем рынке, рассуждает эксперт.

Но на фоне роста цен на продовольствие на мировом рынке маржа российских аграриев растет. По оценкам Россельхозбанка, рентабельность растениеводства в прошлом году достигла 29% а экспорт продовольствия - $30,5 млрд.

В то же время для российских производителей минудобрений по соглашению с ФАС уже несколько лет действуют меры по сдерживанию цен. В итоге на внутреннем рынке они стоят дешевле, чем на мировом. По данным Росстата, разница достигает 20-30%.

При этом доля минеральных удобрений в конечной стоимости буханки хлеба не превышает 2-3%, оценивает Рубанов. То есть рост цен на удобрения вряд ли серьезно отразится на конечной цене продукта.

По состоянию на 8 июня необоснованного роста цен минудобрений не выявлено, сообщили "РГ" в ФАС. "Официальные данные об увеличении цен в мае 2021 года в ФАС не поступали, как и соответствующие жалобы от сельхозпроизводителей", - отметили в ведомстве.