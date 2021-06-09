Гражданам автоматом начислят соцвыплаты через госуслуги

9 июня. FINMARKET.RU - Россияне смогут автоматически получатьот государства через. На сайте появится дополнительный сервис - согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать не потребуется, рассказали "Известиям" в Минтруде.

20 февраля правительство утвердило Концепцию развития социальной сферы, которая предполагает появление в России так называемого социального казначейства. Оно позволит предоставлять помощь максимально оперативно, удобно и адресно. Как пояснил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов, социальное казначейство повысит адресность десятков миллиардов рублей, направляемых на поддержку граждан, в перспективе речь может идти о сотнях миллиардов.

Принципы социального казначейства предполагают, что часть мер поддержки гражданам приходит проактивно - без отдельных заявлений, а некоторые меры только по заявлению, без сбора дополнительных справок, рассказали изданию в Минтруде. Для автоматического получения помощи от государства необходимы реквизиты счета, на который эти выплаты будут приходить. Поэтому планируется ввести на сайте госуслуг дополнительный сервис - согласие на проактивное получение мер социальной поддержки, в котором гражданин должен указать актуальные банковские реквизиты. Если они изменятся, их можно будет скорректировать в режиме онлайн, подчеркнули в ведомстве.

Проактивно будут предоставляться все меры, связанные с наступлением жизненных событий, - рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и т.д. Однако помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться по заявлению. Это касается пособий по безработице, социального контракта и др. При этом справки в дополнение к таким заявлениям не потребуются, подчеркнули в Минтруде.

Согласно поручению президента, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024-го - региональные.

Минцифры также ведет работу по социальному казначейству, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. В частности, министерство занимается подготовкой нормативных документов, которые позволят гражданам предоставлять реквизиты счетов на портале госуслуг для получения мер господдержки, в том числе проактивно.

Кредитные организации уже видят в функции по автоматическому зачислению средств от государства возможности для привлечения новых клиентов, рассказали газете источники на финансовом рынке. Однако не исключено, что до автоматического начисления госсредств будут допущены не все банки, а только входящие в специальный перечень.