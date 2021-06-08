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08 июня 2021 года 10:20
Звонок со скрытого номера обойдется сотовому оператору в 200-500 тыс. руб.
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
8 июня. FINMARKET.RU - Сотовым операторам придется заплатить круглую сумму, если по их линиям пройдет анонимный звонок. Будь-то сообщение со скрытого номера о бомбе, которой нет, или "секретный" звонок хама-коллектора - не важно: если вызов прошел, сотовый оператор заплатит от 200 до 500 тыс. руб. Соответствующие поправки правительство России предлагает внести в КоАП, пишет "Российская газета". Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, еще в 2018 году вступил в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении SMS-сообщений скрывать телефонные номера. Принятые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они должны защитить граждан от спамеров и мошенников. Мало кто знает, но по закону оператор обязан прервать связь, если кто-то попытается провести через его сеть звонок с искаженного номера. Однако запрет, как правило, ценится выше, если за него положено серьезное наказание. Сейчас в Госдуме как раз готовится ко второму чтению проект поправок в КоАП, предусматривающий штрафы для сотовых операторов за анонимные звонки и сообщения, прошедшие по их сетям. Теперь анонимная рассылка должна исчезнуть как факт. Запрещено будет скрывать или искажать номера и при обычных телефонных звонках. Должны исчезнуть и хулиганские звонки с неизвестных науке номеров. Иными словами, анонимный звонок не должен дойти до адресата. Но сегодня, несмотря на то, что закон действует уже несколько лет, нет-нет, да и раздаются звонки от неизвестных абонентов.
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