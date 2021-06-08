Звонок со скрытого номера обойдется сотовому оператору в 200-500 тыс. руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Сотовым операторам придется заплатить круглую сумму, если по их линиям пройдет анонимный звонок. Будь-то сообщение со скрытого номера о бомбе, которой нет, или "секретный" звонок хама-коллектора - не важно: если вызов прошел, сотовый оператор заплатит от 200 до 500 тыс. руб. Соответствующиеправительство России предлагает внести в КоАП, пишет "Российская газета"

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, еще в 2018 году вступил в силу, запрещающий при звонках и отправлении SMS-сообщений скрывать телефонные номера. Принятые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они должны защитить граждан от спамеров и мошенников.

Мало кто знает, но по закону оператор обязан прервать связь, если кто-то попытается провести через его сеть звонок с искаженного номера.

Однако запрет, как правило, ценится выше, если за него положено серьезное наказание. Сейчас в Госдуме как раз готовится ко второму чтению проект поправок в КоАП, предусматривающийдля сотовых операторов за анонимныеи сообщения, прошедшие по их сетям.

Теперь анонимная рассылка должна исчезнуть как факт. Запрещено будет скрывать или искажать номера и при обычных телефонных звонках. Должны исчезнуть и хулиганские звонки с неизвестных науке номеров. Иными словами, анонимный звонок не должен дойти до адресата. Но сегодня, несмотря на то, что закон действует уже несколько лет, нет-нет, да и раздаются звонки от неизвестных абонентов.