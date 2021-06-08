Летом на юг слетают вдвое больше россиян, чем в рекордном 2019 г.

8 июня. FINMARKET.RU - Российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов наЧерного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург летом этого года, следует из данных аэропортовых операторов, с которыми ознакомились "Ведомости" . По этим направлениям будет в среднем в 2-3 раза больше рейсов, чем летом 2019 г. При том что и в "доковидный" авиакомпании ставили рекорды по числу перевезенных пассажиров.

Из столичного аэропорта "Шереметьево" количество рейсов в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи (и обратно) вырастет в 1,5-2 раза в сравнении с июнем-августом 2019 г., в Калининград - на 11%. По этим пяти направлениям (и обратно) за 3 летних месяца из "Шереметьево" слетают 2,6 млн пассажиров, прогнозируют в пресс-службе аэропорта.

Из "Домодедово" рейсы на юг и в Калининград этим летом будут выполнять на 90% чаще, чем в 2019 г., сообщила пресс-служба аэропорта.

Аналогичная ситуация наблюдается и в региональных аэропортах. Например, почти по всем аэропортам холдинга "Аэропорты регионов" - Екатеринбург, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Самара, Саратов - наблюдается рост рейсов на юг в 1,5-2 раза, сообщил представитель холдинга.

На сегодня, по данным Росавиации, открыто регулярное международное сообщение только с 43-мя странами мира. А продавать турпакеты на грузопассажирские рейсы Росавиация и Ростуризм запретили. "S7 Airlines видит возросший интерес к межрегиональным маршрутам по России. Конечно, во многом это связано с ростом внутреннего туризма", - сообщила пресс-секретарь S7 Ирина Дунькова. По ее словам, загрузка этих рейсов будет на уровне более 90%.

Летняя программа "Аэрофлота" также существенно интенсивнее, чем в 2019 г., сообщил "Ведомостям" представитель перевозчика Михаил Демин. "Мы ожидаем существенный рост - более чем в 3 раза - пассажиропотока по южным направлениям. Загрузка на рейсах традиционно превышает 80%", - добавил он.

Директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев соглашается, что загрузка этих рейсов будет довольно высокой, но авиакомпании все равно не смогут на них заработать слишком много: "Из-за избытка предложения тариф на этих рейсах довольно низкий".

Как отмечают эксперты, на возросшем потоке туристов заработает частный сектор.