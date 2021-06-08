Курортная недвижимость дорожает, но пользуется спросом

8 июня. FINMARKET.RU - По итогам мая 2021 годана покупку загородной недвижимости на российских курортах вырос на 20-22% относительно аналогичных показателей прошлого года. Об этом "Известиям" сообщили аналитики "Авито Недвижимости".

Так, стоимость частных домов в Краснодарском крае выросла на 27% - до 3,8 млн руб. за объект, в Крыму - на 20% - до 4,2 млн руб.

На фоне нестабильной экономической и эпидемиологической ситуации прошлого года россияне искали наиболее комфортные варианты для проживания и интересные предложения для вложения собственных средств, что еще сильнее спровоцировало повышение интереса к жилью на российских курортах, рассказали в компании.

Кроме того, после перехода многих компаний на удаленный формат работы в совокупности с продолжающейся пандемией жители страны стали чаще задумываться о приобретении недвижимости в разных регионах, где возможно совместить домашний офис, благоприятный климат и отдых, отметили аналитики.

Кроме того, в числе причин повышенного интереса к такой недвижимости и сохраняющаяся неопределенность в вопросе открытия зарубежных туристических направлений. Это делает жилье на курортах еще более востребованным в долгосрочной перспективе, добавили в "Авито Недвижимости".

Ранее, в мае, в отрасли рассказали о дефиците на рынке загородного жилья. Так, спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в 1,5 раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом.