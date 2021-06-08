НПФ хотят по-новому рассчитывать собственные средства

8 июня. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают по-новому рассчитывать собственные средства. Национальная ассоциация(НАПФ) предложила учитывать в расчете собственных средств фондов денежные средства, размещенные на расчетных счетах и депозитах в банках, аффилированных с НПФ, но удовлетворяющих требованиям для инвестирования пенсионных накоплений. Это следует из письма ассоциации, направленного ЦБ, пишет "Коммерсант"

Сейчас к денежным средствам, находящимся в банках, аффилированных с фондом, а также управляющей компанией, специализированным депозитарием и актуарием, применяется коэффициент 0, то есть они не участвуют в расчете капитала. Если деньги находятся в банках, у которых рейтинг "Эксперт РА" и АКРА установлен на уровне ruA- и выше, то такие средства учитываются с коэффициентом 1 в учете собственных средств НПФ. Пенсионные накопления разрешено вкладывать в такие же депозиты и расчетные счета кредитных организаций.

"Сегодня рейтинговую оценку, упомянутую в нашем письме, имеют более 40 банков", - отмечает первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик. По его словам, крупнейшие банки уже достаточно надежны, "чтобы можно было допустить безопасное размещение в них небольшой доли средств НПФ-одногруппников".

С 2020 года размер капитала НПФ, рассчитанный в порядке, установленном ЦБ, не может быть меньше 200 млн руб. Также при проведении обязательного стресс-тестирования фонда на возможность исполнять свои обязательства в анализ портфеля собственных средств включаются только активы, принимаемые ЦБ к расчету собственных средств НПФ. Стресс-тестирование фонд должен проходить в 75% расчетных случаев, при этом оно считается не пройденным при снижении собственных средств фонда ниже регуляторно установленной планки. "Нашекасается прежде всего именно расчета нормативной достаточности капитала, и естественно, предполагается, что оно будет соответствующим образом учитываться и при проведении стресс-тестирования НПФ", - указывает Эрлик.

В "банковских" фондах поддерживают инициативу НАПФ.