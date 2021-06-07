Инфляция в мае в РФ ускорилась до 0,7%

В России в мае рост потребительских цен ускорился до 0,7% после 0,6% в апреле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция усилилась до 6%. Последний раз годовая инфляция превышала 6,0% в октябре 2016 года

7 июня. FINMARKET.RU - В мае 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,74% после повышения на 0,6% в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-мае т.г.в РФ составила 3,48%.

В мае 2020 г. инфляция составляла 0,27%, с начала года - 2,4%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 6,02% после 5,5% в апреле. Последний раз годовая инфляция превышала 6,0% в октябре 2016 года (6,1%).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,96%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 2,94%, непродовольственные товары подорожали на 0,74%, услуги стали дороже на 0,44%.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 15 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Чукотском авт. округе (на 3,2%) и Республике Калмыкия (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 11,8% и 3,6% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 1,0% (с начала года - прирост цен составил 3,2% и 3,8% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на май 2021 года равнялся 0,6%. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции на конец мая до 5,8-5,9%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,9% с 4,6% и 4,2% по опросу два месяца назад. Это соответствует интервальному прогнозу ЦБ на 2021 год (4,7-5,2%) и выше прогноза Минэкономразвития (4,3%).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что инфляция в РФ может превысить текущий прогноз Минэкономразвития в 4,3%. Уточнение будет в июле, добавил он. "Мы считаем, что она будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле", - сказал министр в интервью Financial Times.

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию примерно на уровне таргета - 3,9% (4,0% по опросу месяц назад), прогноз Минэкономразвития и ЦБ - 4,0%.

Цены на бензин в мае увеличились на 0,3%, в январе-мае - на 3,84%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,27%, за 5 месяцев - на 1,23%.

В мае цены на проживание в гостиницах 1-5* выросли от 3,5% до 11,7%, в хостелах - на 4,2%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали: экскурсионные туры по России - на 3,5%, экскурсии автобусные, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 2,8%, в санатории - на 1,7%, билеты в музеи и на выставки - на 0,8%, театры и кинотеатры - на 0,5%. В то же время поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 11,4%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в поездах дальнего следования - на 3,1%, авиаперелет экономическим классом - на 1,6%, аренду автомобиля - на 1,5%, проезд в такси - на 1,0%.

Цены на легковые автомобили новые, шины для легковых автомобилей, велосипеды и мотоциклы увеличились - на 1,1-2,2%.

В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу - 35,3%, капусту - 25,2%, морковь - 18,8%, картофель - 15,4%, лимоны - 12,8%, лук репчатый - 11,3%, виноград - 4,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 8,3%, огурцы - на 7,9%, бананы - на 1,3%, чеснок - на 0,3%, грибы свежие - на 0,2%.

Крупа гречневая в среднем по России подорожала на 2,7%, при этом в 22 субъектах РФ - на 0,2-1,9%, в 44 субъектах - на 2,0-4,9%, в 13 субъектах - на 5,0-11,8%. В 2 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,4-3,1%.

На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,6%, при этом в 18 субъектах РФ - на 0,1-0,9%, в 23 субъектах - на 1,0-1,9%, в 17 субъектах - на 2,0-2,9%, в 14 субъектах - на 3,0-5,8%. В 4 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на масло под-солнечное снизились на 0,1-1,8%.

Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 0,3%, при этом в 30 субъектах РФ - 0,1-0,9%, в 18 субъектах - 1,0-1,9%, в 4 субъектах - 2,0-5,9%. В 14 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-5,8%.

Яйца куриные в среднем по России подешевели на 6,8%, при этом в 19 субъектах РФ - на 0,3-4,9%, в 21 субъекте - на 5,0-9,9%, в 25 субъектах - на 10,0-19,9%, в 6 субъектах - на 20,0-30,6%. В Московской области цены на яйца куриные не изменились. В 13 субъектах они подорожали на 0,1-5,6%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: майонез - на 3,0%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 2,7%, маргарин - на 2,4%, печень говяжья - 2,1%, свинина - на 2,0%, рыба соленая, маринованная, копченая, кальмары мороженые, карамель, мороженое сливочное - на 1,6%, рыба живая и охлажденная, горох и фасоль - на 1,5%, сырки творожные, глазированные шоколадом - на 1,4%.

Вместе с тем цены на пшено снизились на 0,4%.