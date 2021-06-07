Инфляция в 2021 году может превысить прогноз Минэкономразвития

7 июня. FINMARKET.RU -в РФ может превысить текущийМинэкономразвития в 4,3%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Уточнение будет в июле, добавил он. "Мы считаем, что она будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле", - сказал министр в интервью Financial Times, расшифровка которого опубликована на сайте министерства. "Но в то же время, это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся", - добавил Решетников.

Как сообщалось, согласно данным Росстата, с начала года рост цен к 31 мая составил 3,35%. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на прошлой неделе заявил журналистам, что ожидает рост цен по итогам гола в интервале 4,5-5,0%. Официальный прогноз ЦБ по инфляции в 2021 году - 4,7-5,2%.

"Если говорить о вопросах цен, то мы ушли от административного регулирования, которое на самом деле существовало на очень ограниченном промежутке и рассматривалось как совсем временная мера. Сейчас работают экономические механизмы, есть субсидирование производства продуктов", - сказал в интервью Решетников о сдерживании роста цен.

"Есть вопросы установления гибких экспортных пошлин, которые представляют собой демпферы, призванные снизить влияние мировых цен на нашу экономику. Эти экономические меры тоже делятся на временные (очевидно, что субсидирование производства продуктов - временная мера), и как только внешняя ситуация позволит, цены стабилизируются, мы из этого выйдем. А вот что касается демпферного механизма, то это постоянно действующий долгосрочный механизм, который останется и который, с одной стороны, предотвратит этот перенос колебаний цен (именно колебаний, это не значит, что он полностью изолирует), их пиков на наш рынок, с другой стороны, даст необходимые ресурсы для производителей, чтобы шли инвестиции в наш агропромышленный сектор - это одна из точек нашего роста - и позволит дальше углублять переработку: от зерна двигаться к животноводству, молочному производству и так далее, то есть, двигаться по усложнению структуры экономики, созданию новых цепочек добавленной стоимости", - пояснил глава Минэкономразвития суть действующих механизмов.

"Сказать, что мировые цены на продовольствие стабилизировались и достигли своих пиков - думаю, мы оба понимаем, что никто сейчас такую гарантию не даст. Волатильность большая, спекулятивных денег на рынках commodities более чем достаточно. Поэтому любые сообщения о "видах на урожай", как у нас говорят, зачастую вызывают гипертрофированную реакцию и могут быть поводом для открытия очередного ралли на те или иные виды продукции. Поэтому мы очень внимательно смотрим и при необходимости постоянно принимаем меры во внешней торговле с тем, чтобы - еще раз подчеркну - с одной стороны, поддержать наш экспорт (потому что нам очень важно поддерживать дальше экспорт, и мы одна из самых открытых экономик вообще в мире по соотношению внешнеторгового оборота и ВВП), и с другой стороны - защитить наше население, наших потребителей от этих пиков цен", - добавил министр.