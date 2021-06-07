Минсельхоз планирует изменить механизм ценообразования на куриные яйца

7 июня. FINMARKET.RU -предлагает рассмотреть варианты, которые помогут усовершенствовать механизм ценообразования на куриные, сказали "Известиям" в пресс-службе министерства. Это можно сделать в том числе за счет увеличения доли поставок по прямым контрактам. Они позволяют производителям прогнозировать свои продажи на более долгий период, добавили в ведомстве. Сейчас закупки яиц у производителей, как правило, проходят на электронных тендерах, на них торговые сети самостоятельно выставляют свои заявки со стоимостью продукции, а изготовители конкурируют между собой, снижая цену и пытаясь попасть на полку, рассказал «Известиям» один из изготовителей. Тогда как прямой договор фиксирует цену на полгода-год.

По данным ведомства на 2 июня, средняя оптовая цена на куриные яйца первой категории составила 48,6 рубля, второй категории — 42,5 рубля. Минсельхоз подчеркнул, что при этом «имеют место факты заключения контрактов на поставку куриных яиц в торговые сети с закупочной ценой ниже себестоимости». Речь идет о небрендированных яйцах, которые продаются через тендеры торговых сетей. В Росптицесоюзе "Известиям" сказали, что средняя цена яиц в закупке составляет 28–35 рублей при себестоимости 49–52. При этом на полке они стоят 74–110 рублей, добавили в Национальном союзе птицеводов.

Глава Росптицесоюза Галина Бобылева пояснила, что накануне Пасхи торговые сети запаслись куриными яйцами, ожидая скачка спроса в праздник. Но ожидания ритейлеров не оправдались: весь объем компании не распродали. Поэтому их потребности в продукции сократились, а цена яиц в закупке обвалилась. Эксперт подчеркнула, что тенденция к снижению цен на продукцию фиксируют ежегодно после Пасхи, но в этом году разрыв между себестоимостью и закупочной ценой особенно существенный. Долго работать себе в убыток производители не могут, уже заявлял Росптицесоюз, некоторые компании могут задуматься о сокращении производства.

В настоящий момент Минсельхоз вместе с Минпромторгом и бизнесом прорабатывают возможные решения, которые позволят изменить ситуацию, то есть повысить стоимость яиц при закупке, подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства. С этой проблемой изготовители обратились в ведомства в конце мая. В Минсельхозе добавили, что для стабилизации ситуации правительство уже приняло ряд мер, направленных на поддержание рентабельности производителей сельхозпродукции.