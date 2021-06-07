Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

7 июня. FINMARKET.RU - Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. В этом случае, предупреждает ведомство, операторы несут ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг, пишет "Коммерсант"

Письмо последовало за аналогичной телеграммой Росавиации в адрес авиакомпаний, ее текст 5 июня опубликован на портале Tourdom. В документе поясняется, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу "возможно только при наличии решения оперштаба (по борьбе c коронавирусом в РФ) и разрешения авиавластей иностранных государств".

Сейчас по решению оперштаба для россиян доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных рейсах.

Ограничителем остается высокая цена из-за низкой частоты, говорит собеседник газеты на туррынке. По его словам, на грузопассажирских рейсах организованные тургруппы сейчас в основном летают на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.

Поводом для решения Росавиации стали многочисленные претензии туроператоров, жаловавшихся на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только "конкуренты с административным ресурсом", полагает один из источников “Коммерсанта”.

На рынке сложилась странная ситуация: билеты на грузопассажирские рейсы продаются свободно, туристы могут их купить, но туроператорам теперь нельзя, подчеркивает представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.