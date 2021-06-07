Госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях - Кудрин

7 июня. FINMARKET.RU - Председатель Счетной палаты Алексейсчитает, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях. "Я сторонник того, как мы декларировали это в середине нулевых - в государственной собственности должно остаться только то, что трудно подвергается рыночным процессам. Какие-то отрасли нужно оставить в государственной собственности, например, связанные с безопасностью" - сказал он в интервью "Российской газете"

По словам Кудрина, оттуда, где чисто рыночная среда, где могут успешно работать рыночные компании, государство постепенно должно выходить.

Кроме того, считает глава Счетной палаты, на вызовы новой "зеленой" повестки смогут ответить в основном частные компании, стопроцентно уверен, что на них смогут ответить в основном только частные компании.

Он напомнил, что тема Петербургского международного экономического форума, которая прозвучала уже на первой сессии, но еще не акцентирована по-настоящему, это энергопереход и уход компаний в углеродную нейтральность в будущем. "И он затрагивает Россию больше, чем другие страны в силу того, что мы поставщики этого углеродного сырья на мировой рынок. В этом смысле новые стратегии стран и предприятий нас коснутся в полном объем", - подчеркнул Кудрин.

Государство им должно помогать, но никак не пытаться заместить частную экономику, считает глава Счетной палаты. "Бизнес быстрее, активнее и динамичнее развивается, когда он частный. Ключевые компании, которые входят в мировой топ по скорости развития, как правило, технологические. Они давно уже вытеснили как нефтяные, так и банковские группы, и они все частные", - резюмировал он..

У некоторых российских компаний в государственном секторе есть мышление современного управления. Они стараются совершенствовать свое корпоративное управление. "Но госкомпании все-таки очень сильно зависят от государственной бюрократии, смены руководства, моделей. У нас членами совета директоров являются, как правило, чиновники. В этом смысле они менее активны", - заявил Кудрин.

А от качества корпоративного управления, быстрого реагирования и перестройки зависит способность стать передовыми, отметил он. "И передовые компании нам нужны не в нефтяной области. В условиях мирового энергоперехода к неуглеродной экономике нам нужны технологические компании", - подчеркнул председатель Счетной палаты.