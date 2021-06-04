Для НПФ могут появиться ESG-лимиты

4 июня. FINMARKET.RU - Властивсе больше внимания уделяют ESG-инвестированию. ЦБ и Минфин проработают вопрос о введении лимитов на вложение средствв зеленые и социальные (ESG) облигации. Инициатива соответствует предыдущим начинаниям властей в области ESG-инвестирования и установления лимитов пенсионного страхования в отношении других инструментов, пишет "Коммерсантъ".

По сведениям газеты, в рамках развития в России "устойчивого финансирования» на совещании у министра финансов Антона Силуанова по вопросу развития рынка ценных бумаг, состоявшемся в конце апреля, ЦБ и Минфину поручено проработать "формирование отдельного лимита на инвестирование средств НПФ в зеленые, социальные облигации". Поручение необходимо исполнить к сентябрю.

Однако эксперты сомневаются в положительном влиянии "зеленых лимитов" на интересы будущих пенсионеров, пишет "Ъ".