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04 июня 2021 года 11:54

Для НПФ могут появиться ESG-лимиты

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Денис Русинов/ТАСС
Денис Русинов/ТАСС
4 июня. FINMARKET.RU - Власти РФ все больше внимания уделяют ESG-инвестированию. ЦБ и Минфин проработают вопрос о введении лимитов на вложение средств НПФ в зеленые и социальные (ESG) облигации. Инициатива соответствует предыдущим начинаниям властей в области ESG-инвестирования и установления лимитов пенсионного страхования в отношении других инструментов, пишет "Коммерсантъ".

По сведениям газеты, в рамках развития в России "устойчивого финансирования» на совещании у министра финансов Антона Силуанова по вопросу развития рынка ценных бумаг, состоявшемся в конце апреля, ЦБ и Минфину поручено проработать "формирование отдельного лимита на инвестирование средств НПФ в зеленые, социальные облигации". Поручение необходимо исполнить к сентябрю.

Однако эксперты сомневаются в положительном влиянии "зеленых лимитов" на интересы будущих пенсионеров, пишет "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  НПФ,  инвестиции

 
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