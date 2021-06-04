Нужно, чтобы продукты стали дешевле сегодня

4 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг совместно с Минсельхозом и ФАС рассмотрит обращение производителей яиц о занижении ритейлерами выкупнойих продукции, заявил в интервью "Известиям" на ПМЭФ замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов. Также он отметил, что во время пандемии разным сторонам рынка удалось достичь соглашений, благодаря которым в том числе получилось снизить цены на. Введенное искусственное ограничение стоимости — не прямое государственное регулирование рынка, а краткосрочная мера, на которую бизнес согласился по своему желанию, сообщил замглавы Минпромторга.

"Другое дело, что мы должны создавать условия для всех — и для малых производителей, и для средних, и для крупных. Именно поэтому мы развиваем сегодня разноформатную торговлю. Да, происходят слияния компаний. Нас спрашивают, хорошо это или плохо. Я отвечаю: это нормальный процесс слияний и поглощений, и он не хорош и не плох. Кстати, в России крупный ритейл контролирует лишь 25% рынка, тогда как в других странах показатель достигает и 70%. У нас много малых ритейлеров, и наша задача развивать именно эти форматы: рынки, ярмарки, как можно больше нестационарных объектов", - отметил Евтухов..

Он также обратил внимание, что "ритейл — это единственная отрасль народного хозяйства, которая не получает никаких мер поддержки государства".

"Ни монетарных, ни иных других, и это нормально. Ритейл неплохо себя чувствует, я имею в виду крупный. У нас сильно пострадала только малая торговля. Потому что были ограничения, люди шли в крупные магазины — закупались сразу впрок. Не думаю, что в этой ситуации кто-то умышленно манипулировал общественным мнением. Тем более что на такие вещи реакция у государства однозначная и бескомпромиссная", - сказал Евтухов.

Отвечая на вопрос стоит ли регулировать цены, он отметил, что "краткосрочно государство должно влиять на такие процессы, если существует перегрев рынка".

"У всех игроков есть какие-то свои задачи: среднесрочные, долгосрочные, инвестиционные и так далее. Нам говорят о том, что завтра сахар будет дешевле или масло, но нам это неинтересно: нам нужно, чтобы продукты стали дешевле сегодня.

Когда цены выросли до 100%, государство вмешалось в этот процесс. Да, может быть, это решения не экономического свойства, а социального. Но государство должно применять меры, направленные на достижение социальных результатов. Ничего страшного в этом нет", - указал Евтухов, добавив, что это временная реакция.