Правительство согласовало удвоение госзакупок у МСБ

4 июня. FINMARKET.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, призванный оптимизироватьгосзакупок в законе о контрактной системе (44-ФЗ). В первом чтении проект был принят Госдумой 16 марта. Правительство рассчитывает, что документ будет окончательно принят депутатами в весеннюю сессию – до 18 июля, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с согласованным ко второму чтению вариантом.

Поправки затрагивают интересы 141 000 государственных заказчиков всех уровней и 483 000 потенциальных поставщиков, следует из данных Минфина на конец 2020 г. В прошлом году объем госзакупок по 44-ФЗ составил 8,9 трлн руб.

Одним из важных разногласий был вопрос о введении рейтинговой системы, учитывающей деловую репутацию поставщиков. Предложение с преференциями по обеспечению поставщикам с высоким рейтингом ведомства не поддержали концептуально. Но саму идею рейтинга предложено доработать и начать его формирование "в рамках действующих полномочий правительства".

Другое важное для бизнеса изменение – двукратное увеличение доли закупок у малого и среднего бизнеса (МСБ) до 30% стоимостного объема. Действующая норма в 15% – ниже, чем в законе о закупках госкомпаний (223-ФЗ): там установлен уровень в 20%. По данным Минфина, сейчас де-факто столько и закупается для госнужд у компаний МСБ: в I квартале текущего года их доля составила 31%, или 719 млрд руб. Причем на процедуры только для малого бизнеса и НКО приходится менее трети этого объема – 212 млрд руб. Минфин не дает разбивки по содержанию этих контрактов. Но такое исследование сделала Корпорация МСП по 223-ФЗ. По нему, в 1-м квартале доля закупок у МСБ составила 32%.

Сейчас готовится к внесению в правительство аналогичное решение для 223-ФЗ – об увеличении минимальной обязательной доли закупок у малого и среднего бизнеса до 30%, рассказал "Ведомостям" гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич: "По нашим оценкам, такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам более чем 200 000 предпринимателей из сектора МСП".

Согласованные поправки вводят законодательный запрет на участие в госзакупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций.