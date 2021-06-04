В Казначействе прогнозируют вытеснение наличности цифровым рублем

4 июня. FINMARKET.RU - В следующем году Федеральноеможет начать собирать налоги с кошельков физлиц в цифровом рубле - такой сценарий в рамках эксперимента Центробанка допустил руководитель структуры Роман Артюхин.

Говоря в интервью "Известиям" о запуске в 2022 году пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, Артюхин сказал: "Мы предполагаем, что определенные расчеты с государством могут начать осуществляться с помощью цифрового рубля. В частности, не исключаем возможности уплаты налогов, обеспечения финансирования из федерального бюджета и бюджетов регионов в виде этой новой формы денег".

Отвечая на вопрос, какие именно виды налогов могут собираться в цифровых рублях, глава Казначества не исключил, что на первом этапе сбор налогов в цифровом рубле коснется больше физлиц. "С корпоративным сектором всё сложнее, там гораздо больше видов платежей. С гражданами дело обстоит проще, по сути, речь об уплате с их кошельков", - сказал он.

По мнению Артюхина, вес цифрового рубля в бюджетной системе будет примерно таким же, как и в платежной системе в целом. "Мы видим серьезный потенциал цифрового рубля для обеспечения прослеживаемости денег в экономике, при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов. Конечно, новая форма должна быть адаптирована к новым условиям и прежде всего быть полезной, но со временем мы можем смело прогнозировать вытеснение наличной формы цифровым рублем", - заявил глава Казначейства.