Пайщики переводят средства из облигаций в фонды акций

4 июня. FINMARKET.RU - Май стал для индустрии коллективных инвестиций наихудшим месяцем за полгода. Чистые вложения частных инвесторов в розничныеоказались менее 20 млрд руб. По оценкам "Коммерсанта" , основанным на данных Investfunds, чистыйсредств в розничные паевые фонды в минувшем месяце составил 19,7 млрд руб. Это почти на треть ниже результата апреля и более чем вдвое ниже максимума декабря 2020 года (40,6 млрд руб.). Снижение спроса физлиц на розничные продукты отметили почти все управляющие компании. По данным Investfunds, у 10-ти крупнейших УК по привлечению показатели снизились на 10-40%.

Столь низкий результат был связан с тем, что четвертая часть месяца пришлась на официальные праздничные дни. Хотя управляющие компании и банки-агенты продолжали работать, но активность клиентов резко снизилась. По данным опроса крупнейших управляющих копаний, между майскими праздниками привлечения упали по сравнению с апрелем в 2-3 раза.

Сокращение нетто-притока было связано с масштабным выводом средств из консервативных облигационных ПИФов. По итогам мая частные инвесторы вывели из таких фондов более 7,6 млрд руб.- максимальный месячный отток за всю историю наблюдений. С начала года большинство фондов показали прирост стоимости пая менее 1%, а ряд ПИФов даже показали отрицательный результат.

Вместе с тем частные инвесторы продолжили высокими темпами наращивать вложения в более рисковые категории фондов акций. Так, по оценкам "Ъ", две трети чистого притока - 13,8 млрд руб.- пришлось на ПИФы акций и индексных фондов. Это второй результат в истории, больший приток был в апреле (16,8 млрд руб.). Привлекает частных инвесторов стремительный рост российского рынка. В мае индекс "Московской биржи" регулярно обновлял исторические максимумы, поднимаясь выше 3750 пунктов, а в начале июня он превысил уровень 3800 пунктов. С начала года рост индекса превысил 13%.

Поведение клиентов российских УК совпадает с настроениями иностранных инвесторов. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research, в мае глобальные инвесторы вложили в фонды облигаций $33,4 млрд - в 2 раза меньше результата апреля. Вложения в фонды акций выросли с $55,2 млрд до $68,4 млрд.

В ближайшие месяцы активность частных инвесторов может вырасти еще больше при сохранении предпочтения к рисковым стратегиям.