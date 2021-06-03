Одних мер ДКП недостаточно для сдерживания инфляции - Решетников

3 июня. FINMARKET.RU - Одними мерами денежно-кредитной политики невозможно сдержать инфляцию в рамках таргета, это приведет к рискам с точки зрения роста инвестиций и экономики, правительство выстраивает долгосрочную стратегию демпферных механизмов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на круглом столе "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы в регуляторике стараемся действовать максимально аккуратно, но в тоже время считаем эти меры необходимыми в условиях, когда на внешних рынках идет удорожание продукции - мы понимаем, что эти факторы на среднесрочный период, то есть осенью они никуда не денутся. Поэтому мы должны выстраивать адекватный долгосрочный ответ", - сказал министр.

"Но если мы от этого абстрагируемся (от мер правительства по сдерживанию цен), например, будем рассчитывать только на меры ДКП, на дальнейшее ужесточение процентных ставок, то это может потребовать такого ужесточения процентных ставок, который в конечном итоге может уже повлиять на инвестиционный цикл и на экономический рост", - заявил Решетников. "Поэтому мы здесь работаем вместе с ЦБ, понимая, что без тех мер, которые принимает правительство по сглаживанию вот этих скачков, не обойтись", - отметил он.

"Но, подчеркну, что сторонников административного регулирования цен в правительстве нет, причем нет совсем. Мы понимаем необходимость рыночных методов, даже меры, связанные с прямым субсидированием производства, рассматриваются нами как меры вынужденные и временные, а меры, связанные с демпферами - это то, что мы выстраиваем всерьез и надолго", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что рост темпов инфляции в России свидетельствует о "перегреве" и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики "Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (бюджета), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)", - сказал Силуанов в ходе дискуссии на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

"К чему это приведет? К обесценению расходов (государства и граждан), обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет", - сказал он. По словам Силуанова, нормализация должна быть быстрой.

"Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики - что бюджетной, что ДКП", - заключил он.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала, что в РФ инфляционные ожидания находятся на 4-летних максимумах уже несколько месяцев. "Это меняет поведение людей. Люди ждут, что инфляция будет постоянно расти и сдвигают многие покупки, особенно, по товарам длительного пользования ближе. От этого цены ещё больше растут, если предложение не поспевает, люди ещё больше стараются сдвинуть покупки. По сути дела так и разворачивается инфляционная спираль, и мы, конечно, этого не можем допустить", - сказала председатель на сессии ПМЭФ.

Она отметила, что длительные повышенные инфляционные ожидания создают риски вторичных эффектов. "То, чего нет во многих ведущих странах, потому что, во-первых, они таргетируют инфляцию уже достаточно долго, много лет, и у общества, и экономических субъектов есть уверенность, что придет ЦБ, примет меры и инфляцию подавит. (...) после 25 лет в нашей стране высокой, волатильной инфляции только 5 лет, когда мы таргетируем инфляцию и инфляция в среднем составила 3,8%, у нас ещё не заякорены инфляционные ожидания и поэтому у нас инфляционные процессы совершенно иные. И мы начали возврат к нейтральной ДКП, запаздывание привело бы к тому, что позже нам пришлось бы поднимать ставки ещё выше и быстрее", - пояснила она.