В 2022 году в РФ запустят национальную систему зеленых сертификатов

3 июня. FINMARKET.RU - К концу марта 2022 г. в России должна заработать электронная площадка по торговле зелеными сертификатами, которые помогут снизить углеродный след отечественной продукции. Это следует из проекта паспорта стратегической инициативы "Зеленые сертификаты", переданного для оценки в комиссию Госсовета по направлению "Энергетика", пишут "Ведомости"

В Минэнерго и Минфине подтвердили, что участвовали в его разработке. При этом в Минэнерго добавили, что являются головным ведомством по проекту "Чистая энергетика", включающему также и "Зеленые сертификаты". В Минэкономразвития работу над инициативой не комментируют, но источник "Ведомостей" утверждает, что ведомство также в ней участвует.

В проекте паспорта инициативы "Зеленые сертификаты" отмечается, что он призван создать в России систему обращения документации, подтверждающей, что промышленная продукция была произведена с использованием электроэнергии, выработанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ - солнечные, ветряные, мини-ГЭС) и низкоуглеродных источниках, к которым авторы относят АЭС и большие ГЭС (мощностью более 25 МВт). Суммарно на эти виды генерации приходится больше 35% вырабатываемой в России электроэнергии. ГЭС и АЭС также фигурируют в законопроекте Минэнерго о внедрении зеленых сертификатов в России, который сегодня находится в правительстве (планируется, что Госдумой он будет рассмотрен в осеннюю сессию).

"Необходимость реализации [проекта "Зеленые сертификаты"] продиктована вызовами современной мировой климатической повестки, особенно планами введения пограничного сбора Евросоюзом", - поясняется в документе. По расчетам авторов проекта стратегической инициативы, запуск российской системы зеленых сертификатов и ее валидация за рубежом позволят российским экспортерам ежегодно экономить по 240 млрд руб. за счет того, что им не придется платить ЕС трансграничный углеродный налог (ТУН).

Системы оборота зеленых сертификатов уже работают во многих странах.

Авторы проекта "Зеленые сертификаты" предполагают, что к 2024 г. российские экспортеры получат возможность покупать зеленыена 100% объема электроэнергии, который нужен для выпуска продукции, - не менее чем 200 млн МВт ч ежегодно. Стоимость сертификата составит 15 руб. за 1 МВт ч, сообщается в документе. Для сравнения: 1 МВт ч электроэнергии на оптовом рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) стоит 900-1500 руб.

Стоимость проекта по запуску в России национальной системы зеленых сертификатов оценивается в 1,25 млрд руб. до 2030 г., включая создание для нее электронной торговой площадки (ЭТП). Технические особенности работы ЭТП в проекте не раскрываются.

Финансировать программу по созданию национальной системы зеленых сертификатов в РФ планируется за счет трех источников: займов, членских взносов организаций, входящих в НП "Совет рынка" (регулятор энергорынков), и платы компаний за пользование ЭТП, сообщается в проекте.