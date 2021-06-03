Робот за минуты исключит человека из списка невыездных

3 июня. FINMARKET.RU - Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что технологическиготовы к внедрению искусственного интеллекта. Для подключения роботов, которые бы снимали, скажем, ограничения на выезд за рубеж, нужны только изменения в законе, пишет "Российская газета"

"На сегодняшний день государственная информационная система АИС ФССП России готова для внедрения механизма, обеспечивающего принятие процессуальных решений в автоматическом режиме, - заявила она. - Это касается безусловных решений в случаях, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя. В частности, речь идет об отмене установленных для должника ограничений, когда имеется соответствующая информация в ГИС ГМП об исполнении должником требований исполнительного документа".

Иными словами, как только должник расплатится, в дело вступит автоматика и снимет запреты. По последним данным, сейчас в списках невыездных находятся более 5 миллионов россиян.

Решить проблему прямо в аэропорту практически невозможно, потому что на снятие запрета в любом случае требуется время. Моментально все сделать не получится.

Сейчас ведомство готово подключить программы искусственного интеллекта, которые бы снимали с человека ограничения сразу после расплаты. Ведь по сути это механическая операция. "Автоматическое принятие решений позволит оперативно формировать постановления службы и направлять их сторонам исполнительного производства", - подчеркнула Помигалова.