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03 июня 2021 года 08:32
Робот за минуты исключит человека из списка невыездных
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Сергей Савостьянов/ТАСС
3 июня. FINMARKET.RU - Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщила, что технологически приставы готовы к внедрению искусственного интеллекта. Для подключения роботов, которые бы снимали, скажем, ограничения на выезд за рубеж, нужны только изменения в законе, пишет "Российская газета". "На сегодняшний день государственная информационная система АИС ФССП России готова для внедрения механизма, обеспечивающего принятие процессуальных решений в автоматическом режиме, - заявила она. - Это касается безусловных решений в случаях, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя. В частности, речь идет об отмене установленных для должника ограничений, когда имеется соответствующая информация в ГИС ГМП об исполнении должником требований исполнительного документа". Иными словами, как только должник расплатится, в дело вступит автоматика и снимет запреты. По последним данным, сейчас в списках невыездных находятся более 5 миллионов россиян. Решить проблему прямо в аэропорту практически невозможно, потому что на снятие запрета в любом случае требуется время. Моментально все сделать не получится. Сейчас ведомство готово подключить программы искусственного интеллекта, которые бы снимали с человека ограничения сразу после расплаты. Ведь по сути это механическая операция. "Автоматическое принятие решений позволит оперативно формировать постановления службы и направлять их сторонам исполнительного производства", - подчеркнула Помигалова.
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Ключевые слова: Россия, приставы, долги, роботизация
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