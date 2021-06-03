Россиянам упростят рефинансирование ипотеки

3 июня. FINMARKET.RU - В ФАС предлагают законодательно закрепить сроки выдачи банками документов, необходимых гражданам для полного и досрочного погашения обязательств по ипотечному займу. Инициатива предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об ипотеке", рассказали "Известиям" в службе. В случае принятия поправок требования будут в обязательном порядке фиксироваться в кредитных договорах.

Чаще всего с трудностями в этой сфере сталкиваются заемщики, которые хотят рефинансировать ипотеку. Для этого им необходимо досрочно погасить ссуду в первом банке. При этом в новой финансовой организации кредитная линия уже открыта.

"Существующий механизм рефинансирования, предлагаемый банками, предусматривает необходимость уплаты заемщиком дополнительных процентов. Это происходит ввиду отсутствия обеспечения нового жилищного кредита залогом. В период после погашения первой ссуды и регистрационной записи об ипотеке до момента регистрации залога в пользу нового кредитора действует увеличенная ставка", - рассказали в ФАС.

В прошлом году число обращений граждан по этому поводу выросло, подчеркнули в службе. В службе уточнили: в частности, россияне отмечали, что кредитные организации затягивали сроки выдачи документов, необходимых для досрочного погашения жилищной ссуды, а также закладных, требующихся для закрытия регистрационной записи об ипотеке и установления обременения в пользу нового кредитора.

В Центробанке заявили "Известиям", что поддерживают законопроект, который готовит ФАС. В регуляторе отметили, что для кредиторов следует установить сроки предоставления необходимых для рефинансирования ссуды документов, а также их обращения в регистрирующий орган для погашения соответствующей записи об ипотеке. Это упростит переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке и сократит время предоставления бумаг, отметили в ЦБ.

Жалобы потребителей, связанные с несвоевременным предоставлением закладных, поступают и в ЦБ, сообщили в пресс-службе, напомнив, что еще в 2019 году Банк России рекомендовал кредитным организациям не затягивать сроки выдачи этих документов. В 2020 году такие ситуации были связаны с ограничениями в период пандемии и желанием граждан рефинансировать ипотеку по более выгодным ставкам. В регуляторе добавили, что ожидают постепенного сокращения числа жалоб за счет проводимой работы и развития электронных каналов взаимодействия кредиторов с госорганами.

Сейчас из-за предоставленных не вовремя бумаг гражданам начисляют повышенные проценты, пояснили эксперты. Допустимый период выдачи справок пока обсуждается, но на рынке считают, что он не должен превышать 10 дней.