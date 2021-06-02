Пандемия привела к трансформации госинвестиций в инфраструктуру

2 июня. FINMARKET.RU - Пандемия привела к сдвигу фокусов в инфраструктурных инвестициях, следует из аналитического отчета InfraOne. Так, вложения в федеральные проекты по цифровизации увеличились в 2020 году на 60%, до 149 млрд руб. Аналитики полагают, что этисохранятся на уровне 195-230 млрд руб. в год, пишет "Коммерсант" . Предсказуемо выросли и вложения в медицинскую инфраструктуру.

В транспортной инфраструктуре фокус сместился на автодороги: по оценкам InfraOne, бюджетные расходы здесь выросли на 11,7%, до 845,5 млрд руб., а всего до 2025 года в дороги планируется вложить 3,75-4,15 трлн руб.

В других сегментах резкого роста не наблюдается: в железных дорогах государство сфокусируется на втором этапе расширения Восточного полигона, "но необходимая скорость освоения средств (160-180 млрд руб. ежегодно) превышает обычную вдвое и может сдерживаться дефицитом строительных мощностей".

По оценке InfraOne, количество реконструируемых за государственный счет аэропортов уменьшится с 66 до 58, расходы на региональные аэропорты сократятся в ближайшие три года на 30% по сравнению с планами до пандемии. А федеральный проект "Морские порты России" при принятии бюджета на 2021-2023 годы урезали более чем вдвое, до 65,5 млрд руб. Общие вложения в инфраструктуру выросли на 12,6%, почти до 2,4 трлн руб.

Важным следствием пандемии, по мнению экспертов, стало то, что она дала государству повод сдвинуть горизонты планирования инфраструктурных проектов на 2030 год.