Доля россиян с накоплениями заметно снизилась

2 июня. FINMARKET.RU - Привычка откладывать деньги по состоянию на май 2021 года осталась только у 25% россиян - это в 1,6 раза меньше, чем было в феврале 2021 года, когда их доля составляла 40%. Об этом говорится в опросе страховой компании "Росгосстрах жизнь", который есть в распоряжении "Известий" . Впрочем, каждый пятый гражданин планирует начать формировать сбережения в будущем, говорится в опросе.

Из тех, у кого сбережения есть, каждый четвертый (25%) заявил, что сумма отложенных средств находится в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Каждый пятый (22%) накопил к моменту проведения опроса около 50 тыс. рублей, а каждый шестой (15%) похвастался наличием свыше 500 тыс. рублей в качестве финансовой подушки. От 100 тыс. до 200 тыс. рублей удалось отложить каждому десятому (11%), а от 200 до 300 тыс. рублей хранят у себя 8% имеющих сбережения россиян. Порядка 6% рассказали, что держат про запас от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а еще 13% не захотели сообщать размер своих накоплений.

При этом о наличии крупных сбережений в размере от 500 тыс. и более чаще говорили респонденты моложе 60 лет - об этом заявил каждый пятый представитель этой возрастной группы. Пенсионеры чаще молодых респондентов называли суммы в диапазоне от 100 тыс. до 200 тыс. (15% против 5%) и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (15,5% против 12%).

Говоря о целях накоплений, большинство россиян заявили, что делают их "на всякий случай": о такой мотивации сообщил каждый второй среди пожилых респондентов и 41% участников опроса до 60 лет. Впрочем, для молодых граждан актуальной задачей стали крупные покупки, такие как недвижимость, автомобиль, образование для детей или туристическая поездка - об этом рассказали 39% опрошенных. А каждый десятый обладатель накоплений до 60 лет сообщил, что копит на пенсию.

Из числа пожилых россиян свыше трети (37%) откладывает деньги на личные цели, такие как переезд, покупка недвижимости, лечение, похороны. Порядка 5% заявили, что хотели бы передать эти средства в наследство близким.

проходил в форме телефонного интервью, в нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов во всех федеральных округах.