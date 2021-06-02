По эффективности борьбы с COVID-19 Москва вошла в тройку мегаполисов

2 июня. FINMARKET.RU - Компания EY подготовила исследование влияния на экономику практик борьбы с ковидом в девяти крупных мегаполисах мира. В нем учтена эффективность принятых городами мер с точки зрения не только эпидемиологических показателей, но и влияния на состояние экономики мегаполисов, пишут "Ведомости" . По совокупности показателей - глубине экономического спада в 2020 г., уровню безработицы, заболеваемости и смертности -оказалась на 3-м месте после Осло и Сингапура.

Города из исследования можно разделить на два типа в зависимости от выбранной стратегии. Первые выбрали стратегию локдауна - строгие и продолжительные ограничения (Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло). Вторые придерживались гибкого подхода - адаптации набора ограничений и мер поддержки исходя из меняющейся обстановки (Москва, Нью-Йорк, Мадрид и Стокгольм).

По словам партнера EY Ольги Архангельской, подход Москвы можно назвать оптимальным среди сопоставимых городов, он позволил показать минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости.

Снижение экономики города за период пандемии (считались 2020 либо 2020 г. плюс 1-м квартал 2021 г.), по предварительным оценкам EY, составило в Москве 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (3,3%) и Стокгольме (2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. Пиковая безработица в Москве была лишь на уровне 3% (к марту 2021 г. - менее 1%), это лучший показатель среди всех городов. Хотя по уровню смертности от ковида (более 17 000 человек) Москве далеко до лидеров, в общем списке по этому показателю она оказалась на 4-м месте.

В целом эксперты EY пришли к выводу, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик. Так, Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло столкнулись с существенным спадом экономики - снижением валового регионального продукта (ВРП) в среднем на 7% и ростом безработицы до 6%. Важно, что в Москве ограничительные меры принимались одновременно с мерами поддержки бизнеса и населения, считает Архангельская.