Что изменится в жизни россиян с июня

1 июня. FINMARKET.RU - В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, завершается перевод пенсий на карты "Мир". Об этих и других нововведениях, рассказывает "Российская газета"

С 1 июня 2021 г. все компании должны будут привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Вступают в силу изменения в закон "О связи", направленные на борьбу с "серыми" сим-картами.

Сейчас компании могут регистрировать любое количество корпоративных карт на себя без привязки к конкретным пользователям. Это приводит к злоупотреблениям: фирмы-"однодневки" выкупают множество сим-карт и затем незаконно распространяют их или используют для организации телефонного мошенничества.

Впрочем, количество серых сим-карт снижается - по данным TelecomDaily, за последние два года их число в России уменьшилось почти на 40%, до 11 млн штук. На коллегии Роскомнадзора на прошлой неделе замглавы ведомства Олег Терляков рассказал, что в 2020 году совместно с МВД они изъяли более 41 тыс. незаконно распространяемых сим-карт, это на 27% меньше, чем годом ранее.

В июне истекает последняя отсрочка, данная пенсионерам для перехода на карты национальной платежной системы "Мир". С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro).

ЦБ из-за пандемии трижды переносил срок окончательного перевода социальных выплат на "Мир", изначально он был установлен еще на 1 июля 2020 года, затем - на 1 октября, потом - на 1 января 2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на полгода.

Подавляющее большинство пенсионеров уже давно перешли на "Мир", с июля 2017 года банки выдавали им только такие карты.

Пенсии по-прежнему можно получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Можно получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано, в том числе на вклад, условия которого предусматривают возможность пополнения и снятия.

- последний месяц действия рекомендаций Банка России о поддержке заемщиков, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших COVID-19: банкам следует предлагать таким гражданам перенести сроки платежа, снизить его размер или как-то иначе сделать выплаты посильными. Кроме того, ЦБ просил банкиров до 30 июня включительно идти навстречу субъектам МСП, которые просят о реструктуризации, и не начислять им при этом штрафы и пени за просрочки.

Эти рекомендации были даны в начале пандемии и не раз продлевались, а в обмен на помощь заемщикам ЦБ дал банкам регуляторные послабления. Ничто не мешает ЦБ продлить рекомендации еще раз, но сопутствующие послабления, судя по всему, все-таки утратят силу 1 июля, а во-вторых, спрос на реструктуризацию падает.

В начале июня заработают две введенные по решению правительства меры, призванные сдержать инфляцию на базовые продукты. Со 2 июня вводится постоянно действующий механизм зернового демпфера, который должен защитить внутренний рынок от резких колебаний цен на зерно. С 5 июня экспорт гречихи и крупы из нее из России будет временно остановлен как минимум до 1 сентября 2021 года.

Зерновой демпфер будет состоять из двух частей: плавающая экспортная пошлина и субсидии аграриям - таким образом им будут возвращать собранные пошлины.

Ставка пошлины на зерно будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долл. за тонну, по кукурузе и ячменю - 185 долл. за тонну. Сверх этой цены зерно будет облагаться пошлиной в размере 70%. Уже с 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых экспортных контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю.

С 29 июня вступает в силу закон, который обяжет власти искать владельцев недвижимости, получивших права на нее в 1990-е годы, и вносить о них точные сведения в госреестр.

Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости указываются достаточно подробные данные о владельцах квартир, домов или участков. Но в начале 1990-х действовал другой порядок оформления документов. Из-за этого о многих собственниках известны только их фамилия, имя и отчество. Это и снижает сборы имущественных налогов, и мешает защите прав владельцев, например, при изъятии участка для госнужд.

Закон устанавливает порядок выявления владельцев недвижимости, которые получили документы, подтверждающие права на объект, до 31 января 1998 года. Заниматься определением владельцев будут органы власти и местного самоуправления.

В целом нет точных сведений о владельцах примерно 46 млн объектов, рассказывал ранее "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

30 июня истекает полугодовой срок, за который чиновники и претенденты на соответствующие должности на госслужбе должны впервые отчитаться о принадлежащих им криптовалютах. Отчитываться придется, если цифровые валюты принадлежат также их супругам и несовершеннолетним детям.

Требование по декларированию содержалось в указе президента Владимира Путина, который он подписал в декабре 2020 года. Отчетность о цифровых финансовых активах (ЦФА) госслужащим требуется подавать с 1 января по 30 июня 2021 года.

Заработавший с начала этого года закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) по факту запретил крупным чиновникам и их семьям владеть ЦФА, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровой валютой (к ней, в частности, российское право относит биткойн) вне зависимости от страны выпуска. Причина - криптовалюты часто используются для уклонения от уплаты налогов, для отмывания денег и финансирования противоправной деятельности.