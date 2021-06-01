НПФ увеличивают выплаты клиентам

1 июня. FINMARKET.RU -негосударственных пенсионных фондов (НПФ) средств гражданам по накопительной компоненте ОПС в прошлом году впервые в истории приблизились к 21 млрд руб. Об этом свидетельствует опубликованная ЦБ расширенная статистиказа 2020 год. Все виды пенсионных выплат (пожизненная, срочная и единовременная) составили почти 16,2 млрд руб., выплаты правопреемникам застрахованных лиц — 4,8 млрд руб. Таким образом, суммарные выплаты увеличились по сравнению с 2019 годом на 12,2%. За пять лет общие выплаты пенсионных фондов выросли более чем в 2,5 раза, пишет "Коммерсант"

Пенсионные выплаты в объемах всего рынка пока небольшие — по 2020 году они, наравне с выплатами правопреемникам, составили чуть более 0,7% от сформированных обязательств по ОПС. Однако если двузначная динамика их роста прошлых лет сохранится, то уже в этом году выплаты фондов клиентам и их правопреемникам имеют шансы превысить 25 млрд руб., вплотную приблизившись к 1% от сформированных частными фондами обязательств по ОПС.

Сейчас выплаты проводятся гражданам 1953–1957 годов рождения, более молодым клиентам фондов, у которых с 2002 года формировалась накопительная компонента по страховому взносу в 2% от заработной платы, а также гражданам, имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии. Однако со следующего года начнутся массовые выплаты женщинам 1967 года рождения, что в несколько раз увеличит пенсионные выплаты.

В результате происходит вымывание крупных счетов застрахованных лиц, что подталкивает фонды к повышению операционной эффективности через консолидацию, а перед государством вновь ставит вопрос, что же делать с накопительной компонентой, отмечают эксперты.