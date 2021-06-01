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01 июня 2021 года 09:10
Доля продаж собственных торговых марок ритейлеров достигла рекорда
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Владимир Гердо/ТАСС
1 июня. FINMARKET.RU - В период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров, по данным исследовательской компании NielsenIQ, достигла 5,3%. Это самый высокий показатель за последние 5 лет (более ранних данных нет): к примеру, годом ранее на СТМ приходилось 4,7%, пишут "Ведомости". В денежном выражении рост продаж этой категории составил 12,2%, что в 5 раз больше средней динамики рынка товаров повседневного спроса (FMCG), сообщает NielsenIQ. Абсолютные цифры компания не раскрывает. А с учетом специализированных магазинов производителей, а также сети "Вкусвилл" (97% продаж которой приходится на СТМ) и собственной кулинарии ритейлеров выходит, что на продажи СТМ по итогам 2020 г. пришлось 10% продаж (1,6 трлн руб., +3 процентных пункта (п. п.) к 2019 г.), подсчитала компания "Infoline-аналитика". Директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Константин Локтев объясняет рост этого рынка тем, что реальные располагаемые доходы населения снижаются, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса. В результате, по его словам, покупатели начали экономить, приобретая товары по промоакциям и выбирая более дешевые категории. А поскольку СТМ, как правило, стоят меньше, чем брендированная продукция, то интерес к ним растет. Кроме того, по словам Локтева, молодежь в последнее время часто выбирает модель "умного потребления", не переплачивая за известные марки. Еще одна причина роста продаж СТМ заключается в том, что ритейлеры активно открывают формат дискаунтеров, львиная доля ассортимента которых приходится на собственные бренды. Как отмечает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев, собственные марки ритейлеров быстрее подстраиваются под меняющиеся потребительские предпочтения и тенденции. Рост популярности СТМ подтверждают и сами ритейлеры. Однако даже с учетом роста доля СТМ в России невелика, говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. В России он прогнозирует рост этого показателя до 20-25% в среднесрочной перспективе. По мнению исполнительного директора ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева, сдерживающим фактором для развития СТМ в России может быть недостаток мощностей для производства качественной продукции для нужд крупного ритейла.
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