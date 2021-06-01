Доля продаж собственных торговых марок ритейлеров достигла рекорда

1 июня. FINMARKET.RU - В период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров, по данным исследовательской компании NielsenIQ, достигла 5,3%. Это самый высокий показатель за последние 5 лет (более ранних данных нет): к примеру, годом ранее наприходилось 4,7%, пишут "Ведомости" . В денежном выражении рост продаж этой категории составил 12,2%, что в 5 раз больше средней динамики рынка товаров повседневного спроса (FMCG), сообщает NielsenIQ. Абсолютные цифры компания не раскрывает.

А с учетом специализированных магазинов производителей, а также сети "Вкусвилл" (97% продаж которой приходится на СТМ) и собственной кулинарии ритейлеров выходит, что наСТМ по итогам 2020 г. пришлось 10% продаж (1,6 трлн руб., +3 процентных пункта (п. п.) к 2019 г.), подсчитала компания "Infoline-аналитика".

Директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Константин Локтев объясняет рост этого рынка тем, что реальные располагаемые доходы населения снижаются, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса.

В результате, по его словам, покупатели начали экономить, приобретая товары по промоакциям и выбирая более дешевые категории. А поскольку СТМ, как правило, стоят меньше, чем брендированная продукция, то интерес к ним растет.

Кроме того, по словам Локтева, молодежь в последнее время часто выбирает модель "умного потребления", не переплачивая за известные марки. Еще одна причина роста продаж СТМ заключается в том, чтоактивно открывают формат дискаунтеров, львиная доля ассортимента которых приходится на собственные бренды.

Как отмечает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев, собственные марки ритейлеров быстрее подстраиваются под меняющиеся потребительские предпочтения и тенденции.

Рост популярности СТМ подтверждают и сами ритейлеры. Однако даже с учетом роста доля СТМ в России невелика, говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. В России он прогнозирует рост этого показателя до 20-25% в среднесрочной перспективе. По мнению исполнительного директора ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева, сдерживающим фактором для развития СТМ в России может быть недостаток мощностей для производства качественной продукции для нужд крупного ритейла.