Неплательщиков за ЖКУ за год стало больше на 20%

1 июня. FINMARKET.RU - Вчисло должников повыросло более чем на 20%. За 1-й квартал т.г. за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн граждан. В прошлом году за тот же период в неплательщиках по счетам за ЖКУ числились 2,6 млн человек, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки. Не исключено, что людей расслабило действовавшее в период пандемии, с апреля по декабрь 2020 года, 424-е постановление правительства РФ, которое запрещало поставщикам отключать должников от коммунальных услуг, начислять штрафы и пени за просроченную задолженность, рассказала "Известиям" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг "ЖКХ-контроль" Светлана Разворотнева. Многие этим положением воспользовались и просто перестали платить за ЖКУ, полагает эксперт.

Запрет коммунальщикам взыскивать долги и штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить смысл положения, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Хотя среди тех, кто "не понял", наверняка есть и те, кто не захотел понять, предположила депутат.

По словам Разворотневой, хотя постановление было рассчитано на поддержку людей с низкими доходами, воспользовались этой мерой зачастую вовсе не они. "Те же бабушки, ради которых постановление принималось, так как им трудно разобраться в онлайн-платежах, платили за ЖКУ исправно", - подчеркнула эксперт.

Периодом пандемии воспользовались и недобросовестные управляющие компании, которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками с долгами вымышленными, объяснила Разворотнева.

А новый порядок судебного производства позволил недобросовестным коммунальщикам списывать с граждан даже несуществующие долги, что в итоге и отразилось на статистике.

Хованская уверена: россияне в большинстве своем не платят по коммунальным счетам из-за падения доходов, потери работы и кормильцев в семье в период пандемии. Между тем действующее законодательство позволяет получать субсидию даже при наличии долга по ЖКУ, отметила она. Для этого между должником и поставщиком коммунальной услуги должен быть заключен договор реструктуризации. Но многие граждане об этой мере не знают и не пользуются ею, сказала депутат. Особенно плохо об этой системе адресной помощи осведомлены те, кто раньше никогда не ходил в должниках, но теперь в силу обстоятельств попал в эту категорию, уточнила она.

В прошлом году из-за пандемии правительство приняло решение об автоматическом продлении субсидий, однако с апреля эта мера действовать перестала. И обновлять документы люди не спешат. Это происходит из-за большого количества бумаг, которые нужно собрать, считает Разворотнева.

Субсидии нужна реформа: получать ее должны все, независимо от договора о реструктуризации. Это отменит двойной барьер вокруг должника и поможет поскорее рассчитаться с долгом. Саму субсидию нужно начислять по одному документу, все остальные бумаги чиновники должны собирать сами в рамках межведомственного взаимодействия, резюмировала эксперт.