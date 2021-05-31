ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,5%

ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2021 году до 3,5% по сравнению с прежней оценкой в 2,7%. Организация также улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП до 5,8%

31 мая. FINMARKET.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз ростаРоссии на ближайшие два года. Теперь ожидается, что по итогам 2021 года подъем экономики страны составит 3,5%. В марте ожидания находились на уровне 2,7%, в декабре - 2,8%.

В следующем году предполагается рост ВВП на 2,8%, говорится в сообщении ОЭСР. Тремя месяцами ранее прогноз составлял 2,6%, в декабре - 2,2%.

Минэкономразвития РФ, согласно новому официальному прогнозу от апреля, ожидает рост ВВП в 2021 году на 2,9%. Министерство понизило прогноз с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году. ЦБ при этом более оптимистичен и ожидает роста ВВП в 2021 году в интервале 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2021 год, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля, предполагает рост на 3,0%.

Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 году - аналитики ожидают замедления роста российской экономики до 2,1%, в то время как Минэкономразвития ожидает ускорения до 3,2% (в апреле прогноз был понижен с 3,4%), а ЦБ ждет роста в 2022 году в интервале 2,5-3,5%.

Согласно данным Росстата, ВВП РФ в прошлом году снизился на 3% после повышения на 2% в 2019 году.

ОЭСР также улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8% с ожидавшихся в декабре 4,2%. В 2022 году теперь предполагается подъем на 4,4% по сравнению с прежней оценкой в 3,7%.

"Перспективы мировой экономики улучшились, но восстановление, вероятно, останется неравномерным и, что особенно важно, будет зависеть от эффективности мер общественного здравоохранения и политической поддержки", - сообщается в отчете ОЭСР.

Во многих странах с развитой экономикой все больше и больше людей проходят вакцинацию против COVID-19, государственные стимулы помогают росту спроса, а предприятия лучше адаптируются к ограничениям, направленным на предотвращение распространения вируса. Но во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, где доступ к вакцинам, а также возможности для господдержки ограничены, восстановление экономики будет сдержанным.

В настоящее время глобальная экономика вернулась к уровню активности, предшествующему пандемии, но к концу 2022 года реальный общемировой доход по-прежнему будет примерно на $3 трлн меньше, чем он был бы без кризиса.

До тех пор, пока большая часть населения мира не будет вакцинирована и будет сохраняться риск новых вспышек заболеваемости, восстановление будет неравномерным и уязвимым к новым спадам. Некоторые ограничения на мобильность и различные активности людей, возможно, все еще необходимо сохранять, особенно это касается поездок между странами, полагают эксперты организации.

Различные темпы восстановления в разных странах обусловлены как стратегией общественного здравоохранения, так и скоростью вакцинации, финансовой поддержкой, а также важностью для экономики сильно пострадавших секторов, таких как туризм. В то время как Южная Корея и США уже вернулись к допандемийному уровню доходов, ожидается, что большей части Европы потребуется дополнительно год, чтобы они вернулись в норму. В Мексике и ЮАР процесс может занять еще от трех до пяти лет.

Хотя прогнозы сейчас связаны с большой неопределенностью, риски стали более сбалансированными между потенциальными положительными и отрицательными воздействиями, отмечается в сообщении.

Положительным моментом является то, что значительные объемы сбережений домохозяйств, накопленные во время пандемии, могут быть высвобождены по мере восстановления экономики. Это приведет к увеличению потребления и росту экономики более высокими темпами, чем ожидалось, особенно в развитых странах.

ОЭСР прогнозирует рост ВВП США в 2021 году на 6,9% и в следующем году - на 3,6%. Экономика еврозоны, как ожидается, повысится соответственно на 4,3% и 4,4%.

Между тем подъем ВВП Китая в текущем году оценивается в 8,5%, в 2022 году - 5,8%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.