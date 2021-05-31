Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

31 мая. FINMARKET.RU - В России для повышения доступности жилья и заинтересованности граждан в добросовестной оплате подоходных налогов федеральная риелторская сеть "Этажи" предложила изменить механизм выплаты налогового вычета при покупке квартиры. В частности, выдавать его банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств производить на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние 3 года до оформления кредита. Инициатива за подписью директора сети Ильдара Хусаинова направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишут "Известия"

Сегодня, согласно ст. 220 Налогового кодекса, имущественныйпри покупке жилья может получить любой человек с учетом лимита в 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, то есть до 260 тыс. рублей. Правом на получение этих средств каждый гражданин может воспользоваться раз в жизни. Сейчас получение налогового вычета возможно только после регистрации права собственности.

Ежегодная сумма выплат зависит от доходов человека. Например, при зарплате 50 тыс. рублей в месяц (до вычета 13%), сумма выплаченных налогов за 3 года составит 234 тыс. рублей - столько покупатель сможет получить на первоначальный взнос.

"Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня", - сказал Хусаинов.

Для региональных покупателей подобная мера может быть реальной поддержкой, считает гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Возможность внести первоначальный взнос в большем объеме позволит сократить кредитную нагрузку на покупателя на весь последующий период действия ипотеки, отметил президент ГК "Основа", председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Также это будет востребовано, если у покупателя на момент сделки недостает части суммы до минимального объема первоначального взноса, добавил он.

По словам Хусаинова, фактически при предлагаемом варианте оформления налогового вычета будет действовать та же процедура, что сейчас реализуется с материнским капиталом, когда банки получают средства именно после регистрации сделки. То есть банки учитывают средства налогового вычета в качестве первоначального взноса по ипотеке, но получают их только после регистрации, указал он.