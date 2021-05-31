В РФ публичные компании хотят избавить от "недобросовестных лиц"

31 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало поправки в закон об акционерных обществах, с тем чтобы не допустить и исключить из состава органов управления публичных обществ недобросовестных лиц. В ближайшее время документ будет выложен для общественного обсуждения, а после доработок внесен в правительство, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с законопроектом.

К недобросовестным лицам, по мнению МЭР, относятся: осужденные с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления; лица с обвинительным приговором суда; те, кто более двух раз привлекался к административной ответственности в ходе банкротства юрлиц. Также не смогут входить (даже временно) в советы директоров, занимать пост директора, гендиректора, члена правления и дирекции лица, которые привлекались к субсидиарной ответственности, были дисквалифицированы либо им было отказано в регистрации юридического лица. "В случае если до фактического назначения (избрания) кандидата на должности <...> выявлены факты несоответствия кандидатов требованиям <...> публичное общество обязано отказать кандидату в назначении (избрании) на должност", – говорится в законопроекте.

Если такие факты выявятся после назначения, такого кандидата придется уволить в течение месяца.

"По сути, это требования к деловой репутации, подобные тем, которые применяются в банковском секторе, – передал "Ведомостям" через представителя замминистра экономического развития Илья Торосов. – Мы распространяем это правило на все публичные общества с целью повышения эффективности корпоративного управления, предотвращения возможных рисков, а также недопущения недобросовестной коммерческой практики".

По сути, Минэкономразвития предлагает распространить практику ограничения правоспособности, применяемую при банкротстве физических лиц, на корпоративную сферу, отмечает управляющий партнер "ПБ лигал" Александр Панин, мнение которого приводят "Ведомости".