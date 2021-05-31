Россия может столкнуться с проблемой сбыта топлива

31 мая. FINMARKET.RU - Российская нефтяная отрасль может столкнуться с острой проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне сокращения спроса на основном экспортном рынке — в Европе. В KPMG ожидают, что к 2030 году европейские потребители сократят использование дизтоплива по мере распространения электромобилей, тогда как экспортные потребности российских НПЗ вырастут минимум в 1,5 раза — до 60–70 млн тонн. Часть дизтоплива может уйти на бункеровку, однако полностью это не решит проблему, считают эксперты, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование KPMG .

Так, отмечает газета, сейчас около половины из 80 млн тонн производимого вдизтоплива экспортируется, в основном в европейские страны. При этом НПЗ в РФ продолжают модернизацию в соответствии с соглашениями с Минэнерго до 2030 года, в обмен получая субсидии в виде повышенного обратного акциза на нефть. В результате модернизации при сохранении объемов переработки в РФ на уровне 300 млн тонн в год выпуск дизтоплива к 2030 году составит около 110–120 млн тонн, прогнозируют в KPMG, при этом российский рынок сможет вместить не более 40–50 млн тонн.

Сейчас российское дизтопливо обеспечивает порядка 70% европейского импорта, однако из-за экологической повестки и перехода на электротранспорт потребление дизтоплива в ЕС будет снижаться. Как полагает Олег Жирнов из KPMG, избыточные объемы дизтоплива, производимого российскими НПЗ, могут быть перенаправлены в бункеровку для замены мазута. Тем не менее останется профицит в размере еще около 20–30 млн тонн дизтоплива в год, и поиск рынков для их сбыта может стать вызовом для НПЗ, замечает Жирнов.