Промышленники беспокоятся о росте цен на элэнергию

31 мая. FINMARKET.RU - Промышленники, опираясь на новый прогноз "Совета рынка", просят правительство принять меры для сдерживания оптовых цен на электроэнергию в пределах инфляции. Уже в этом годумогут вырасти на 7,5%, а в 2026 году — сразу на 9%, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо "Сообщества потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей) в адрес вице-премьера Александра Новака. В письме содержится просьба поручить Минэнерго, ФАС и Минэкономики рассмотреть предложения. Сами энергетики при этом называют цены для промышленности в России самыми низкими в мире.

Директор ассоциации Василий Киселев ссылается на прогноз "Совета рынка" (регулятор энергорынков), по которому в 2021–2022 годах темпы роста средней одноставочной оптовой цены (включает стоимость мощности и электроэнергии, что составляет около 50% конечной цены электроэнергии) на 1,63–2,36 п. п. превысят прогнозные уровни инфляции (см. “Ъ” от 11 мая). Это «приведет к переплате потребителями около 102,9 млрд руб. за два года», подчеркивает он.

Потребители ожидают еще более заметный рост после 2025 года, когда энергорынок начнет оплачивать новые стройки: создание двух энергоблоков Курской АЭС-2, генерации для Восточного полигона и новых ВИЭ. Например, в 2026 году, по расчетам "Сообщества потребителей энергии", показатель увеличится на 9,1% при прогнозе инфляции в 4,2%. Однако Владимир Путин, одобряя новые программы поддержки генерации, поручил обеспечить рост цен не выше инфляции, пишет "Ъ".