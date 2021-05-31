Объем интервенционного фонда сахара может составить до 500 тыс. тонн

31 мая. FINMARKET.RU - Объем интервенционного фонда сахара вможет составить до 500 тыс. тонн, прогнозируют в Минсельхозе.

"Мы рассматриваем возможность закупки сахара, поскольку это высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью "Известиям".

По его словам, закупки следует проводить в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. "А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется. Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет", - сказал он.

Министр напомнил, что в этом году планируется увеличить посевы сахарной свеклы. "Уже засеяли более 1 млн га и планируем еще. В настоящее время она остается самой доходной в пересчете на гектар - даже при цене нав 36 рублей. По плану в текущем сезоне соберем 40-44 млн тонн свеклы, это позволит выработать 6-6,3 млн т сахара. Более чем достаточно для обеспечения внутренних потребностей", - уверен он.

Как сообщил Патрушев, сейчас цена на сахар стабильна. "Он есть в остатках в достаточном объеме, и мы не видим никаких рисков", - сказал он. В то же время ведомство держит ситуацию на контроле, "чтобы, с одной стороны, защитить интересы потребителей, а с другой - сохранить рентабельность сахарного бизнеса для производителей". "Балансируем на этой тонкой грани", - сказал министр.

В настоящее время цены на сахар регулируются соглашениями, которые подписали Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговля. Они предусматривают оптовую цену не выше 36 рублей за кг, розничную - не выше 46 рублей. Действие соглашений заканчивается 1 июня. Кроме того, в рамках ЕАЭС принято решение о беспошлинном импорте 350 тыс. тонн сахара для России. Срок этой квоты - с 15 мая по 30 сентября 2021 года.