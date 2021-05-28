В России хотят создать общую базу киберпреступлений

28 мая. FINMARKET.RU - Статистику по киберпреступлениям в России планируют унифицировать. Минфинподдержал такую инициативу, говорится в письме замминистра Алексея Моисеева в адрес президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, пишут "Известия" . Составление единой базы предлагается закрепить за одним или несколькими ведомствами. Сейчас данные по телефонным мошенничествам отличаются в несколько раз.

Как говорится в письме Моисеева, ЦБ формирует данные по количеству и объему операций без согласия клиентов в соответствии с теми сведениями, которые в регулятор направили кредитные организации. , поясняется в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского.

Так, по данным ЦБ, число операций без согласия клиентов в 2020 г. составило 773 тыс., превысив показатель предыдущего года примерно на 30%. Объем уведенных денег вырос в 1,5 раза, почти до 10 млрд рублей. При этом доля мошенничеств с использованием социальной инженерии снизилась с 69% до 62%.

А по данным МВД, в 2020 г. количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло 190,2 тыс., что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года.

Минфин поддерживает выработку единого подхода к формированию статистики киберпреступлений и оценке ущерба от них, подчеркивается в письме. Разрабатывать полную и детальную базу киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие.

Для выработки эффективной госполитики по борьбе с киберпреступностью важно точно понимать масштаб проблемы, убеждена вице-президент АБР Яна Епифанова. По ее словам, в процессе межведомственного обсуждения АБР будет предлагать собрать данные ЦБ и МВД в единую целостную картину и по количеству разных видов преступлений, и по ущербу от них.

Единый подход к формированию статистики по киберпреступлениям в России поддержали в Сбербанке, "Открытии", Росбанке, Ак Барс Банке, Почта Банке и крымском РНКБ, сообщили "Известиям" их представители.