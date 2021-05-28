Бизнес стремится к оптимизации затрат на зарплаты

28 мая. FINMARKET.RU - В четверг в Совете Федерации озвучивали предложения по прекращению практики выплаты неофициальных зарплат, которая сохраняется во многом благодаря тому, что крупные компании прибегают к найму мигрантов через фирмы-прокладки, а сами мигранты не заинтересованы в отчислениях налогов в российские фонды, пишет "Независимая газета"

Объем фонда неофициальных зарплат в стране превышает 10 трлн руб. ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату, рассказывал глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Минтруд работает над противодействием выплатам неофициальных зарплат, заявил в четверг директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Михаил Кирсанов.

Чтобы стимулировать вывод зарплат из тени, малым и средним бизнесу (МСБ) нужно расширить применение льготных тарифов страховых взносов, предложил Артамонов. Он отметил, что так называемая серая зарплата или зарплата в конверте создает диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками, что приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их "уходить в тень".

Однако эксперты приводят неопровержимые доводы о том, что бизнес, особенно если есть такая легальная или полулегальная возможность, стремится к оптимизации затрат на. Причем нужно учитывать, что если на крупных промышленных предприятиях доля зарплат в себестоимости составляет около 15%, то в МСБ она может доходить до 80%.

Значительная часть неформальных выплат зарплаты на российском рынке труда приходится на так называемые скрытые формы заемного труда, сказал председатель движения "Труд" Сергей Песков. Тысячи предприятий по всей стране, в том числе в таких отраслях, как нефтегазовая, добыча сырья, прибегают к переводу штатного персонала в так называемые аутсорсинговые компании. При этом, согласно представленным в Совфеде данным совместного с Финансовым университетом при правительстве РФ исследования, если штатным сотрудникам выплачивается 220-280 руб. в час, то сотрудникам на аналогичных должностях, но на аутсорсинге - только 100-140 руб. в час. Но схема позволяет ущемлять не только права работников, с ее помощью избегают выплат НДС, в пенсионный и другие внебюджетные фонды.

Как отмечается в исследовании, использование крупными предприятиями частных агентств занятости позволяет перекинуть на них все проблемы кадрового делопроизводства, зарплатные проекты. Но цикл жизни таких агентств - до 3 лет, потом открываются новые юрлица и заключаются новые контракты на оказание услуг, а граждане остаются без пенсий.

Вице-президент "Опоры России" Марина Блудян уверена, что в малом и среднем бизнесе ситуация с "конвертными" схемами выплат зарплат кардинально улучшилась за последнее время: "По данным нашего исследования, после того как в Налоговый кодекс внесли изменения по снижению соцналога до 15%, менее 2% малых и средних предпринимателей сохраняют серую схему выплат". Эксперт не согласна, что статус самозанятых также стал массово использоваться предприятиями для вывода сотрудников за штат для экономии на налогах. В России зарегистрировано уже более 2 млн самозанятых, которые уплачивают налог 6%, если оказывают услуги юридическим лицам.