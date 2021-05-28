Строительные материалы стремительно дорожают

28 мая. FINMARKET.RU -на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, следует из данных Росстата и производителей. Схожую оценку дают и в Банке России. Лидеры подорожания -из древесины и металла. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост цен на стройматериалы уже отразился в росте цен на жилье.

На 21% с начала 2021 года повысились цены на ориентированно-стружечные плиты (ОСП), в 2020 году цены на них повысились на 8,5% за весь год. Также на 11,7% подорожала обрезная доска. В прошлом году цены на нее выросли на столько же, но опять же только за целый год. При этом есть материалы, цены на которые почти не изменились. К ним относятся обои, они прибавили с начала года около 1%. Существует сезонный рост цен, начиная со II квартала, на некоторые стройматериалы в связи с активизацией строительства, сообщили "Российской газете" в Минпромторге. "Он продолжается до июля-августа, а потом начинается спад цены. К декабрю цена возвращается к уровню начала года, как правило, с поправкой на инфляционный рост", - рассказывает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также завершила проверку цен на рынке строительных материалов в ответ на обращение Ассоциации индивидуального жилищного строительства. В письме ассоциация сообщила о "ничем не обоснованном росте оптовых и розничных цен", который, по их оценке, с начала года по некоторым категориям достиг 200 и более процентов. В частности, на кровельные материалы из металла, арматуру, пиломатериалы, фанеру и строительные плиты, утеплитель из базальтовой ваты.

ФАС в своем ответе сослалась на влияние ряда рыночных факторов, таких как "увеличение себестоимости и оживление спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов и рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках". В ФАС тоже отметили влияние сезонного фактора.

Хотя повышение цен не на все материалы можно объяснить сезонным спросом. Самые большие опасения вызывают металлические (арматура, трубы и т.д.) и металлосодержащие стройматериалы (композитные - например, железобетон), а также пиломатериалы. "Предпосылок к снижению мировых цен на металл пока нет", - подтвердил Евтухов.

Участники рынка сообщают, что за год выросли цены в общем на все: от несущих конструкций до выключателей и розеток, смесителей и унитазов. Повышение цен происходит неравномерно по ценовым категориям. Самый большой рост цен наблюдается на товары с минимальной добавленной стоимостью. То есть больше всего растут в цене пиломатериалы и меньше - готовая продукция: мебель, окна, двери. Изменения цен привели к тому, что строиться в этом сезоне стало очень дорого. Гораздо больше повезло тем, кто уже приступил к стадии ремонта. Отделочные материалы демонстрируют не такой сильный рост.