Пенсионные накопления в ПФР растут перед снижением

28 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала 2021 года объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в Пенсионном фонде России (ПФР), достиг 2,003 трлн руб., на 0,3% больше, чем на конец 2020 года. Об этом свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и ПФР. В расширенном портфеле, через который, в частности, инвестируются средства "молчунов", на 31 марта находилось 1,907 трлн руб. пенсионных накоплений, в портфеле госбумаг, которым также управляет ВЭБ,— 35,4 млрд руб. Пенсионными накоплениями на 34 млрд руб. управляли частные УК.

За всю историю накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) пенсионныелишь дважды на отчетные даты превышали уровень в 2 трлн руб., пишет "Коммерсант" . Оба раза по итогам календарного года — в 2015 и 2016 годах. Но по итогам первого квартала следующего за этим года они падали ниже этой планки. Причиной служило активное привлечение НПФ новых клиентов, прежде всего их клиентская база ПФР.

Однако в прошлом году ЦБ практически остановил привлечение НПФ новых клиентов.

Тем не менее массовые выплаты начнутся через год. В 2022 году пенсионные основания по накопительной компоненте ОПС наступят у женщин 1967 года рождения, а в 2027 году — у мужчин. Поэтому получаемый инвестиционный доход пока перекрывает оттоки с пенсионных счетов. "В следующем году, если финансовые рынки будут стабильны, пенсионные накопления в ПФР за счет полученного инвестдохода могут превысить рекордные показатели 2015 года, когда они составляли 2,208 трлн руб.",— считает руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис. Однако, по его словам, как и в случае с НПФ, это "будет лебединая песня" накопительной компоненты системы ОПС.