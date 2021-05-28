28 мая. FINMARKET.RU - Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке РФ, говорится в сообщении ведомства. Однако производители из-за роста затрат заявляют о планах по снижению поголовья несушек. Текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство оценивает как "стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства".

"Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли после активного роста цен производителей на куриныев начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории - на 10,9%", - говорится в сообщении.

Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов, поясняет Минсельхоз. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора - уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости.

Ведомство напоминает, что в отрасли продолжают действовать меры господдержки птицеводов. В частности, для предприятий птицеводства с 1 до 1,5 млрд рублей увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика, появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Эти меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость, уверены в Минсельхозе.

Между тем, как сообщили в пятницу "Ведомости" со ссылкой на источники, производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию. Такую ситуацию производители объясняют сезонным сокращением спроса на их продукцию, так обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева напомнила, что себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20-25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и проч. Долго работать в убыток производители яиц не смогут, продолжает Бобылева. По ее мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.

Ритейлеры снижение закупочной цены яиц критичным не считают.