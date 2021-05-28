- - доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
- - наблюдаются эпизоды "банковской паники" или массового принудительного "замораживания" клиентских средств;
- - проводится вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями.
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28 мая 2021 года 08:23
Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года
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Алексей Филиппов\ТАСС
28 мая. FINMARKET.RU - Ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр оценил вероятность наступления системного кризиса в секторе до апреля 2022 года как высокую, пишут "Известия". В ЦМАКП заявили, что под системным банковским кризисом понимают ситуацию, при которой реализуется по крайней мере одно из следующих условий:
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