Банки отказывают в кредитах самозанятым

27 мая. FINMARKET.RU - Большинство банков отказывают в выдаче кредитов самозанятым, не воспринимая их всерьез. Как выяснили "Известия" , не готовы работать с фрилансерами 9 из 12 системно значимых кредитных организаций. Тем временем, по данным ФНС, количество граждан, получивших статус самозанятого, превысило 2,3 млн.

Оформить кредит в банке оказалось делом непростым, а зачастую и невозможным, заявили газете граждане, получившие статус самозанятых. Большинство опрошенных рассказали о том, что многие крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы. А бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают.

Вместе с тем среди опрошенных были и те, кто, будучи самозанятым, смог оформить заем. Одни респонденты сказали, что получили деньги с первого раза и всю запрашиваемую сумму, а другие - не сразу и меньшую сумму, чем планировали.

Как выяснилось, у банков, которые готовы кредитовать фрилансеров, немало требований, которым нужно соответствовать. Например, регистрация в качестве самозанятого не ранее чем 3-6 месяцев назад. Есть и лимиты по сумме займа.

По данным финансового маркетплейса "Сравни.ру", из топ-100 (по активам) банковдля самозанятых есть только в 12, из которых большинство - региональные. При этом по ссудам наличными реальные проценты по кредитам существенно отличаются от заявленных.

Для кредитных организацийменее привлекательны, так как уровень их дохода непостоянен, отметил аналитик НКР Дмитрий Рышков. По его словам, кредитование фрилансеров - новый продукт, а существующие риск-политики банков ориентированы преимущественно на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риск данного сегмента. Всё это приводит к отказам в ссуде и высоким ставкам для покрытия рисков.

Директор по стратегическим коммуникациям "Рокет Ворк" (платформы по работе с фрилансерами) Дмитриий Дригайло согласен, что наблюдается кредитная дискриминация самозанятых граждан. Как отметил эксперт, законных оснований для отказа у банкиров нет, напротив, есть рекомендации ЦБ - принимать справки об уплаченном налоге самозанятыми в качестве доказательства легального дохода.

"С платежеспособностью у самозанятых всё неплохо. Около 30% из них - вчерашние ИП с действующим бизнесом. Для многих самозанятость - скорее дополнительный доход", - отметил Дригайло. По его мнению, банкам стоит реформировать системы автоматического скоринга, а государству задуматься об участниках эксперимента.